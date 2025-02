« 42 % des patients déclarent que l’annonce de leur cancer a duré moins de 15 minutes »

Un peu plus d'un quart de siècle s'est écoulé depuis les états généraux organisés par la Ligue contre le cancer. Ont suivi une série de plans cancer qui visaient à améliorer la prévention, le dépistage, l'accès aux soins, la prise en charge personnalisée, mais aussi à favoriser le développement de la recherche et des essais cliniques. Si d'importants progrès ont été accomplis, notamment dans les domaines thérapeutique et du diagnostic, certains engagements fondamentaux n'ont pas été tenus, certains droits élémentaires des patients semblent même régresser, les inégalités se creusent chaque jour un peu plus et les annonces d'austérité budgétaire ne font qu'accentuer les craintes d'une aggravation de la situation dans les prochaines années. En cette Journée mondiale contre le cancer, le Dr Philippe Bergerot, président de la Ligue, a décidé de publier un manifeste contre les inégalités face à la maladie et de l'adresser au président de la République.

Le Point : Pourquoi avoir choisi cette date du 4 février pour remettre votre manifeste à Emmanuel Macron ?

Philippe Bergerot : Nous profitons de cette Journée mondiale contre le cancer pour marquer le coup. Mais nous voulions aussi faire un bilan, vingt-cinq ans après les premiers états généraux. À l'époque, les patients avaient pu s'exprimer pour la première