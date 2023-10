4/8 Fonds monétaires, s’enrichir en dormant, c’est possible ! Quel est le niveau de risque de ces produits ?

Dans les OPC, ce sont les fonds monétaires qui affichent le profil de risque le plus faible. (© Shutterstock)

Sur une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (le plus élevé), les fonds monétaires sont les produits de gestion collective qui affichent le profil de risque le plus faible.

Dans la (très) grande famille des OPC – toutes catégories confondues, on en dénombre près de 3.000, domiciliés en France –, les fonds monétaires sont ceux qui affichent le profil de risque le plus faible.

Chaque fonds, qu’il soit de nature monétaire, obligataire, actions ou diversifié, doit communiquer en effet son profil de risque et de rendement sur une échelle de 1 (risque le plus faible) à 7 (le plus élevé). Pour synthétiser ce résultat, deux types de risque sont combinés : le risque de marché et le risque de crédit.

«Le risque de marché est représentatif de l’ampleur des hausses et baisses, observées dans le passé, du marché sur lequel le produit est investi. Plus les hausses et les baisses sont fréquentes ou importantes, plus la probabilité de constater une perte à certains moments est grande», explique l’AMF. Pour un fonds monétaire, un risque faible ne doit cependant pas être compris comme une garantie du capital.

Ces dernières années, avec un loyer de l’argent négatif, ces fonds ont eu bien du mal à restituer à la sortie la totalité du capital investi, compte tenu des frais prélevés. Mais ce temps est aujourd’hui révolu.

Des règles prudentielles

«Le risque de crédit est une estimation de la capacité financière de l’établissement qui a conçu ou qui garantit le produit à rembourser son détenteur. Le plus souvent, pour les fonds d’investissement,