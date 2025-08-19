3 QUESTIONS A-La question du retour de la Russie sur le plan économique reste à aborder-Yomoni

La question de la place de la Russie sur le plan économique en cas d'un accord de paix avec l'Ukraine n'a pas été abordée pour l'heure dans les négociations diplomatiques en cours, souligne Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni, pour qui ce point sera à suivre dans un deuxième temps pour les marchés financiers.

1 / Qu'est-ce les marchés financiers intègrent actuellement sur le dossier ukrainien ?

Olivier Malteste - "Le marché reste relativement prudent face aux négociations en cours. La réunion Trump-Zelensky de lundi aurait pu mal se passer, à l'image de celle de février dernier qui a fait bouger beaucoup de lignes en Europe. La rencontre de lundi a été plus constructive, c'est un signal positif mais pas suffisant et il est encore trop tôt pour se réjouir de la fin du conflit.

"Un sujet toutefois n'est pas encore abordé dans les négociations qui se concentrent sur les échanges territoriaux et les garanties sécuritaires pour l'Ukraine, c'est le retour et la place future sur le plan économique de la Russie.

"Avec le conflit en Ukraine, la banque centrale russe a été ostracisée, les achats occidentaux de pétrole et gaz russes se sont taris, le secteur financier russe a été déconnecté du système bancaire SWIFT. Est-ce que tout ça sera maintenu ?

"Il est certain que Vladimir Poutine va aborder ces questions à un certain moment dans les négociations et ce sont des choses qui vont être regardées dans un deuxième temps par les marchés".

2 / Quels seraient les perdants et gagnants d'une résolution du conflit du point de vue des marchés financiers ?

Olivier Malteste - "Un accord de paix permettrait de faire disparaître la prime de risque sur les marchés européens, ce qui serait donc favorable aux actifs de la région. Mais le marché n'est pas encore dans cette perspective là et sait que les choses peuvent prendre du temps.

"Le pays européen qui a le plus souffert des sanctions à l'égard de la Russie, c'est l'Allemagne qui a dû revoir sa politique énergétique peu onéreuse basée sur les importations de pétrole et gaz russes. Est-ce que cela sera renversé avec la fin du conflit ?

"Autre question, quel sera à plus long terme l'impact d'une résolution du conflit sur les budgets de défense ? L'augmentation de ces budgets décidée après le déclenchement de la guerre en Ukraine et le désengagement sécuritaire américain en Europe est une politique coûteuse sur le plan budgétaire et économique. Est-ce que sur le long terme elle sera maintenue ? C'est un sujet un regarder et à prendre en compte en termes de positionnement dans les allocations".

3 / L'autre dossier chaud pour les investisseurs cette semaine est le symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole. Que peut-on en attendre ?

Olivier Malteste - "La Fed est confrontée à un problème économique à gérer avec une inflation forte et un ralentissement marqué du marché du travail. A cette difficulté économique, s'ajoute la nécessité pour la banque centrale de marquer son indépendance face aux critiques répétées de Donald Trump à l'encontre de Jerome Powell. C'est donc une situation relativement compliquée pour le patron de la Fed. A Jackson Hole, il sera scruté sur sa capacité à infléchir son discours sur l'orientation de la politique monétaire tout en se montrant clair sur l'indépendance de la banque centrale".

(Propos recueillis par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)