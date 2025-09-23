Assurance-vie et idées reçues (Crédits: Adobe Stock)

Les Français détiennent environ 7 millions de PEA selon les derniers chiffres de la Banque de France, pour un encours total de 113 milliards d'euros. À titre d'exemple, l'encours de l'assurance vie en France atteint en juin 2025 2 052 milliards et l'on dénombre 56 millions de contrats possédés par 19 millions de bénéficiaires. Le PEA pèse donc peu comparé à l'assurance vie, placement préféré des Français.

Pourtant ce placement, encore assez méconnu, dispose de très nombreux atouts. Découvrez dans cet article 3 choses que vous ignorez sur le PEA et qui vous inciteront peut-être à ouvrir un plan épargne en actions si vous n'en possédez pas déjà un.

L'argent reste accessible à tout moment, même avant 5 ans

Le plan épargne en actions permet d'investir en Bourse sur les titres éligibles à cette enveloppe, avec en contrepartie d'une durée de détention de 5 ans minimum une exonération de l'impôt sur les plus-values (les prélèvements sociaux eux restent dus). Mais il est tout à fait possible, à n'importe quel moment de sortir de l'argent de son PEA, même avant la barre fatidique des 5 ans, si vous avez un besoin urgent et imprévu de trésorerie. L'argent n'est en aucun cas bloqué.

En revanche, dans ce cas, vous ne pourrez bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les plus-values et vos gains seront taxés à la flat tax à 30 % (ou au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous). De plus, notez que le retrait d'argent du PEA avant les 5 ans de détention de l'enveloppe engendre la clôture automatique de celle-ci.

Les gains sont taxés seulement si les fonds sortent de l'enveloppe

Autre subtilité du PEA trop souvent ignorée : la taxation des gains a lieu seulement si l'argent sort de l'enveloppe. Ainsi, si vous revendez un titre et empochez une plus-value mais que vous conservez le fruit de la cession sur votre compte-espèces, ou bien si vous le réinvestissez en achetant un autre titre, vous ne serez pas taxé.

Et ce mécanisme fonctionne également pour les dividendes. S'ils sont conservés sur le compte espèces ou réinvestis dans l'achat de titres, ils ne sont pas taxés. De ce fait, le PEA est une enveloppe particulièrement adaptée à une stratégie dividendes à l'abri de tout frottement fiscal.

L'investissement hors de l'Espace Economique Européen reste possible via des ETF

On a tendance à vouloir cantonner le PEA à l'investissement en Europe, et de trop nombreux investisseurs l'utilisent même exclusivement pour leurs investissements sur le CAC 40 au mépris du principe de diversification. En réalité, de très nombreuses zones géographiques du globe sont accessibles au PEA. Alors certes sont éligibles les titres de sociétés dont le siège social est situé en Union européenne (UE) ou dans un autre État faisant partie de l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui comporte une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ou une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, mais en réalité, par le biais d'ETF à réplication synthétique, il est possible d'investir depuis un PEA sur tous les plus grands indices boursiers mondiaux.

Vous pourrez donc investir facilement sur les indices américains par exemple comme le S&P 500 ou le Nasdaq, ou bien sur un ETF World pour investir sur les plus grandes capitalisations mondiales. Attention tout de même les indices boursiers plus confidentiels ou de pays émergents ne seront pas forcément accessibles.