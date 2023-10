3/8 Fonds monétaires, s’enrichir en dormant, c’est possible ! Que trouve-t-on dans leurs portefeuilles ?

Les fonds monétaires investissent dans des produits de trésorerie, dont les intérêts sont fixés par référence au marché monétaire. (© Shutterstock)

Pour atteindre leur objectif – l’augmentation régulière de leur valeur liquidative, avec une faible volatilité –, les fonds monétaires investissent dans des produits de trésorerie, dont les intérêts sont fixés par référence au marché monétaire.

Ces instruments peuvent être émis par l’État français, dont les besoins annuels sont considérables. Il s’agit alors de Bons du Trésor à taux fixe (BTF), d’une maturité maximale d’un an à l’émission, les durées les plus fréquentes étant de 13, 26 et 52 semaines. L’an dernier, le montant total des adjudications de BTF s’est ainsi élevé à… 311,6 milliards d’euros !

Une variété de produits

Ces instruments peuvent également être lancés par des émetteurs privés (établissements de crédit, entreprises d’investissement, sociétés) ou des collectivités locales. Il s’agit de titres de créances négociables (TCN). Ces TCN peuvent être à court ou à moyen terme.

Dans le premier cas, leur échéance est comprise entre un jour et un an (ils correspondent aux anciens billets de trésorerie émis par les entreprises, ainsi qu’aux anciens certificats de dépôt émis par les établissements de crédit). Dans le second cas, leur échéance est supérieure à un an (ils correspondent aux anciens bons à moyen terme négociables).

Deux catégories coexistent

Les intérêts de ces titres sont fixés, là aussi, par