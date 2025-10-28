25 ans de la PlayStation 2 : ces jeux qui ont marqué une génération

Cet automne, l’incontournable Playstation 2 fête ses 25 ans, elle qui reste l’un des plus grand centre de formation de footballeurs virtuels de l’histoire. Pour célébrer cet évènement, remémorons nous ces jeux qui ont façonné nos soirées, nos amitiés et même nos rivalités à coups de 3-0 rage quit.

FIFA 07

Avant ce jeu, FIFA c’était un peu comme la Championship : solide mais pas très sexy. Mais FIFA 07 a été le premier à donner un vrai goût de foot moderne. Des stades qui vibrent, Rooney et Ronaldinho en couverture et surtout les commentaires de Paul Le Guen dans le mode carrière. Le premier FIFA où on a senti que tout pouvait basculer sur un rebond et celui où bizarrement, on a tous pris le Paris Saint-Germain pour essayer de comprendre pourquoi il ne gagnait jamais rien. Mais ça, c’était avant…

Par Kevin MBUNDU pour SOFOOT.com