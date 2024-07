24e Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence : sept lignes de force pour demain

Les 24e Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence ont réuni les 5 et 6 juillet 2024 près de 7 000 personnes au Parc Jourdan sur deux jours, dont 380 intervenants de 44 nationalités, pour échanger autour des enjeux économiques, démographiques, climatiques et numériques. Le Cercle des économistes dresse le bilan de cette édition revisitée et dessine les pistes d'une sortie de crise durable.



Portées par l'urgence de la situation, les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence sont parties d'une hypothèse simple. Depuis 20 ans, les tensions actuelles dans la société française sont le produit d'une absence de traitement d'un certain nombre de sujets sur la jeunesse, le travail, l'innovation, le financement des transitions…



Les Rencontres Économiques ont marqué une rupture absolue avec les éditions précédentes



Les 70 sessions ont toutes établi un diagnostic sur ces thèmes et amorcé des pistes de réflexion fondamentales pour nourrir les débats qui vont avoir lieu ces prochains mois en France. Il n'était pas question d'évoquer la situation politique, mais de répondre aux questions suivantes : pourquoi 2/3 des électeurs français ont-ils exprimé leur colère ? Que faire pour avancer de manière apaisée, éclairée et quelles sont les lignes de force pour demain ?



Le plus extraordinaire au cours de ces deux journées de débats fut que, parmi les 400 intervenants, les opinions ont convergé vers sept lignes de force :

Redonner espoir et confiance aux jeunesses.

Bâtir un projet intergénérationnel.

Maîtriser la dette, une contrainte inéluctable.

Placer l'innovation au cœur du projet européen.

Redéfinir le rôle du travail : rémunération, reconnaissance, perspectives.

Relier l'Afrique et l'Europe.

Financer les transitions avec justesse et justice.

Dans cette perspective, les Rencontres Économiques proposent le compte-rendu de leurs travaux qui présentent 19 propositions majeures.



« Notre appel à « Relier les mondes » s'est révélé être exactement en phase avec la tension du moment. Notre pays doit se repenser dans les mois et les années à venir. C'est une réflexion de fond et une vision de moyen et long termes que nous appelons de nos vœux. Nous nous devions donc de faire de cet évènement un moment fondateur et de traiter avec une rigueur absolue l'ensemble des sujets mis sur la table », explique Jean-Hervé Lorenzi, Président des Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence.

Toutes les sessions sont désormais accessibles en replay via le site des Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence.