22 migrants trouvent la mort au large de la Grèce après 6 jours en mer

Vingt-deux migrants ont trouvé la mort au large de la Grèce après avoir passé six jours en mer sur un bateau pneumatique sans eau ni nourriture, ont annoncé les garde-côtes grecs dans un communiqué.

Vingt-six passagers de l'embarcation ont été secourus par un navire de l'agence européenne de sécurité aux frontières Frontex au large de l'île de Crête, ont-ils ajouté.

"Durant leur voyage, les passagers (du bateau pneumatique) ont perdu leur cap et sont restés en mer pendant six jours sans eau ni nourriture", ont-ils ajouté dans un communiqué publié vendredi soir.

L'AFP a fait état en premier de cette information.

La Grèce a longtemps été une porte d'entrée vers l'Europe privilégiée par les migrants et réfugiés en provenance du Moyen-Orient, d'Afrique ou d'Asie.

Selon le communiqué des garde-côtes, les migrants secourus ont dit aux autorités que les corps des 22 personnes n'ayant pas survécu à la traversée avaient été jetés par dessus bord sur ordre d'un des passeurs.

(Reportage Chandni Shah à Bangalore, avec Aleksandar Vasovic, Louisa Gouliamaki et Rene Maltezou, version française Gilles Guillaume; Editing by Joe Bavier and Louise Heavens)