2024 l'a prouvé : être nommé au Ballon d'or n'est pas forcément une si bonne nouvelle
Vous êtes sûr de vouloir en être ?
À quelques heures du couronnement du Ballon d’or 2025, les nominés de ce cru, et surtout le grand favori Ousmane Dembélé, devraient peut-être vendre leurs costumes sur Vinted ou encore passer leurs soirées devant le Classique OM-PSG au lieu de poser leurs fesses sur les sièges du théâtre du Châtelet. La raison : les semaines catastrophiques vécues par les joueurs du top 30 en 2024, après leur passage (ou non) sur le tapis rouge en octobre dernier.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
