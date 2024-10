information fournie par So Foot • 15/10/2024 à 19:18

19 personnes interdites de stade après les incidents lors de Lyon-Nantes

Les premières sanctions sont tombées.

Un peu plus d’une semaine après les incidents qui avaient émaillé l’après-match de la victoire lyonnaise face à Nantes, le club rhodanien a annoncé avoir interdit 19 personnes de stade dans un communiqué . « Depuis une semaine, les équipes et prestataires de l’OL ont réalisé un travail considérable afin d’identifier les auteurs des infractions en analysant les images de vidéosurveillance » , a affirmé l’actuel huitième de Ligue 1. « Ces images ont permis au club d’adresser ce jour 19 mesures d’interdictions commerciales de stade (ICS) allant de 3 à 18 mois, précise encore le club. Par ailleurs, 16 plaintes ont été déposées par le Club pour introduction d’une arme dans une enceinte sportive, violence volontaire en réunion ou avec préméditation, violence volontaire avec autre circonstance aggravante (ex : dissimulation du visage). » …

