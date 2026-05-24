17 personnes interpellées la veille de la finale de Coupe de France vont être présentées à un juge d'instruction

Vu et pris. Trois jours après les rixes impliquant des « supporters » niçois et parisiens dans le 10 e arrondissement de Paris qui ont fait sept blessés dont un toujours dans un état critique, la veille de la finale de la Coupe de France finalement remportée par Lens (3-1), le Parquet de Paris a annoncé ce dimanche que 17 des 65 interpellés allaient être présenté à un juge d’instruction .

Une information judiciaire ouverte

Selon le Parquet, une information judiciaire a été ouverte pour « violences volontaires suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravées par deux circonstances (avec arme et en réunion) et violences volontaires suivies d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours aggravées par deux circonstances (avec arme et en réunion) ». L’AFP rapporte que le bilan total des victimes s’élève à sept personnes, dont trois hospitalisées dès jeudi soir en état d’urgence absolue et l’une d’entre-elle avait « toujours son pronostic vital engagé » samedi soir. La Préfecture de Police de Paris indique qu’à ce jour le motif de la rixe survenue Quai de Valmy, aux abords du Canal Saint-Martin, est encore inconnu .…

LB pour SOFOOT.com