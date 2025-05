13 buts dans une demi-finale de C1 : un record ?

Une orgie de buts.

On le sait : cette double-confrontation entre l’Inter et le FC Barcelone restera dans les annales. Et si les Italiens ont eu le derniers mots, le scénario dingue a été bien aidé par les buts en pagailles . 3-3 à l’aller, 4-3 au retour, et voilà comment ce duel entre avec fracas dans les demi-finales de Ligue des champions les plus prolifiques de l’histoire.…

MR pour SOFOOT.com