Votre centre commercial est-il concerné par l'extension du passe sanitaire ?

Le passe sanitaire deviendra obligatoire pour se rendre dans les centres commerciaux de plus de 20 000m2 dans les départements où le taux d'incidence dépasse 200.

« Nous savons désormais bien que le virus circule dans les zones de brassage. C'est pourquoi il a été décidé ce matin en conseil de défense de demander à tous les préfets des départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100 000 habitants d'appliquer le passe sanitaire dans (...) les centres commerciaux d'une superficie de plus de 20 000 m2 », a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, mercredi 11 août.

39 départements et territoires ultramarins dépassent ce seuil épidémique au 8 août, selon les données de Santé publique France. Ils se trouvent principalement dans le sud de l'Hexagone, en Corse et dans les outremers. La Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne sont également concernés. Le gouvernement demande en outre aux préfets de ces territoires de rétablir l'obligation de porter le masque en intérieur « dans les établissements recevant du public soumis au passe sanitaire ».

Près de 130 centres commerciaux de plus de 20 000 m2 se situent dans ces départements, d'après les données publiées sur le site Danslestuyaux.fr, en partenariat avec le Conseil national des centres commerciaux. Les territoires, où l'épidémie a repris, qui en comptent le plus sont les Bouches-du-Rhône (16 centres), la Gironde (14), la Seine-Saint-Denis (14), le Val-de-Marne (12) et la Haute-Garonne (10).

