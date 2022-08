Voitures d'occasion : les prix en hausse cette année avec la réduction de l'offre sur le marché

Loueurs et particuliers gardent désormais leurs véhicules plus longtemps, réduisant l'offre disponible sur le marché de l'occasion. (Photo d'illustration) (Pixabay / manfredrichter)

Après une année 2021 record, le marché des voitures d'occasion a vu ses ventes diminuer de 14 % depuis le début de l'année 2022. Le marché subit à rebours la crise du secteur de l'automobile. On constate ainsi une forte réduction de l'offre de véhicules récents, ce qui a fait monter les prix.

Avec plus de six millions d’unités vendues selon L’Automobile Magazine , le marché des voitures d’occasion avait battu son record de ventes en France en 2021. Mais depuis début 2022, il se vend moins de véhicules d'occasion dans l'Hexagone, rapporte BFM Business lundi 22 août.

Les effets de la crise sanitaire

De janvier à juillet, il s’est ainsi vendu trois millions de véhicules d’occasion, soit une baisse de 14 % par rapport à 2021. La baisse atteint même 41,2 % pour les voitures de moins d’un an et 30 % pour celles de moins de cinq ans. Cette tendance s’explique principalement par la diminution du nombre de véhicules récents à vendre depuis 2019.

Tout le secteur automobile est en effet en difficulté depuis la pandémie de Covid-19, qui a provoqué problèmes logistiques et d'approvisionnement. Le marché subit depuis 2021 d’importantes pénuries, notamment de semi-conducteurs et de puces. Les stocks disponibles sont majoritairement attribués aux voitures électriques et aux modèles les plus rentables (et donc plus chers).

Des prix en hausse

Les professionnels (loueurs, entreprises) et les particuliers ont donc dû garder leurs véhicules plus longtemps, ce qui a mécaniquement réduit le nombre de voitures récentes proposées sur le marché de l'occasion. Selon Les Échos , on constate ainsi, en réponse à cette baisse de l’offre, une augmentation des prix de 20 % par rapport à 2021.

La règle voulant qu'un véhicule perde la moitié de sa valeur quatre ans après son achat ne vaut donc plus aujourd'hui. BFM Business a remarqué sur le site d’Aramis qu’une Peugeot 208 vieille de neuf ans est vendue pour 9 299 €, soit 50 % de son prix d’origine. Une Dacia Sandero de 2016 bien équipée est vendue pour 10 490 €, soit plus ou moins son prix d’achat.