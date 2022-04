Voiture électrique : le délai avant revente multiplié par deux pour les bénéficiaires du bonus écologique

Un décret du 27 avril multiplie par deux la durée après laquelle un acheteur de véhicule électrique ayant bénéficié du bonus écologique peut revendre sa voiture. Photo d'illustration. (andreas160578 / Pïxabay)

Un nouveau décret vient encadrer la revente de véhicules électriques bénéficiant du bonus écologique. Il faudra maintenant attendre un an au lieu de six mois avant de pouvoir revendre sa voiture sur le marché de l'occasion.

Il faudra se montrer plus patient si l'on veut revendre son véhicule électrique après avoir bénéficié du bonus écologique. Le gouvernement a décidé d'allonger la durée pendant laquelle on doit conserver son véhicule avant de pouvoir le revendre sur le marché d'occasion. Le délai a ainsi été étendu de six mois à un an selon un décret sur « les aides à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants » publié ce 27 avril dans le Journal officiel et relayé par BFMTV .

La tentation de l'étranger



La mesure sera en vigueur à compter du 28 avril. Si la durée de possession du véhicule avant la revente double, il sera toujours indispensable de faire au moins 6 000 km avant de s'en séparer. Cette mesure était attendue car elle permet d'éviter certains abus qui ont pu être constatés. En effet, certains bénéficiaires du bonus écologique pouvaient être tentés de revendre leur véhicule dans un pays où les avantages pour l'achat d'une voiture 100 % électrique sont moins avantageux.

En novembre dernier Frandroid avait ainsi évoqué l'exemple de la Tesla Model 3. Le véhicule en version Propulsion était proposé à l'époque 43 800 euros en France contre 51 970 euros en Belgique. Et cela sans avoir déduit le bonus écologique de 6 000 euros. En l'appliquant, on obtient une différence de prix de 14 170 euros pour un même modèle. Pour le Danemark, le différentiel atteint 17 340 euros. En cas de revente du véhicule électrique à un importateur, le propriétaire et le revendeur d'occasion à l'étranger étaient alors tous les deux gagnants.

Un bonus bientôt en baisse ?

Le bonus écologique permet toujours d'obtenir un avantage de 6 000 euros pour l'achat d'un véhicule en dessous de 45 000 euros. Cette somme devrait néanmoins être ramenée à 5 000 euros le 1er juillet prochain. Il est par ailleurs probable que le système actuel soit prolongé jusqu'en 2023, comme Bruno Le Maire l'avait annoncé en cas de réélection d'Emmanuel Macron à la tête du pays.