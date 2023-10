Virements : voici le calendrier 2024 des jours où ils ne pourront pas être exécutés

(Crédits photo: © Momius - stock.adobe.com)

Grâce à un virement "classique", il est possible d'envoyer de l'argent d'un compte courant à un autre moyennant, en règle générale, un délai d'un à deux jours… mais attention : ceux-ci doivent être ouvrés !

Grâce au virement instantané , il est possible de réaliser un transfert d'argent d'un compte bancaire vers un autre en seulement 10 à 20 secondes, tous les jours de l'année. Néanmoins, cette possibilité rencontre deux limites : elle n'est pas disponible dans toutes les banques, et, dans les établissements la proposant, elle est souvent payante, généralement autour de un euro par opération. Revenir au virement SEPA traditionnel peut alors être plus intéressant… à condition de bien comprendre comment fonctionne le calendrier des jours ouvrés.

Le virement SEPA classique, comment ça marche ?

Avant l'arrivée du virement instantané, aussi appelé virement immédiat, seul un type de virement existait : le virement SEPA classique. Proposé par toutes les banques, ce type de transfert d'argent a l'avantage d'être généralement gratuit lorsqu'il est initié directement par le client sur son espace personnel, depuis son ordinateur ou sur son application mobile, ce qui n'est pas nécessairement le cas du virement instantané.

En revanche, le virement SEPA traditionnel engendre un délai d'un à deux jours entre le moment où l'opération est réalisée, et le moment où l'argent est effectivement reçu par le bénéficiaire de la transaction. En règle générale, il faut ainsi compter entre un et deux jours ouvrés, ce qui nécessite d'anticiper la réalisation de son virement, et surtout de bien comprendre ce que signifient les termes "jours ouvrés".

Quels sont les jours ouvrés pour réaliser un virement SEPA ?

Contrairement au virement instantané disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, le virement SEPA classique nécessite de patienter un ou deux jours ouvrés avant que l'argent ne soit reçu par le bénéficiaire. Cette notion de "jour ouvré" fait référence aux jours "travaillés", et sont donc exclus les week-ends et les jours fériés. Mieux vaut donc éviter d'initier un virement SEPA traditionnel un vendredi après-midi, un samedi ou un dimanche, sauf si cette opération n'est pas urgente.

En-dehors des samedis et des dimanches, le calendrier des jours fermés, qui ne permettent pas au bénéficiaire de recevoir l'argent, est le suivant :

• Lundi 1er janvier (Jour de l'an)

• Vendredi 29 avril (Vendredi Saint)

• Lundi 1er avril (lundi de Pâques)

• Mercredi 1er mai (fête du travail)

• Mercredi 25 décembre (Noël)

• Jeudi 26 décembre 2023 (lendemain de Noël).

En revanche, certains jours fériés légaux en France sont tout de même des jours ouvrés pour la réalisation des virements classiques, puisque ce type de virement est régi au niveau européen. Les virements traditionnels peuvent ainsi passer les jours suivants :

• Mercredi 8 mai (Victoire de 1945)

• Jeudi 9 mai (Ascension)

• Lundi 20 mai (Pentecôte)

• Jeudi 15 août (Assomption)

• Vendredi 1er novembre (Toussaint)

• Lundi 11 novembre (Armistice de 1918).

En principe, le 14 juillet n'est pas non plus un jour de fermeture pour les virements SEPA classiques, mais, cette année, il tombe un dimanche, et ne pourra donc pas permettre au bénéficiaire d'un virement de recevoir son paiement. En cas d'urgence dans la réalisation d'un virement, il est donc important de se référer à ce calendrier et d'anticiper son opération, ou de privilégier la réalisation d'un virement instantané dans l'une des nombreuses banques proposant ce moyen de paiement, en vérifiant au préalable si cette opération est gratuite ou payante.