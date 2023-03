Victime d’un incendie, un couple perd 100 000 euros à cause d'une erreur dans son contrat d'assurance

Le couple de retraités comptait sur son assurance pour que leur habitation soit reconstruite. (kolyaeg / Pixabay )

Un couple de retraités a perdu sa maison de Saint-Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire) en mars 2022 à la suite d'un incendie. La reconstruction n'est pas pleinement prise en charge, en raison d'une erreur sur le nombre de pièces assurées. L'assureur refuse de faire un geste.

Cécile et François habitaient depuis 2001 une maison à Saint-Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire). Le 29 mars 2022, celle-ci a pris feu et a été entièrement détruite. Le couple de retraités comptait sur son assurance pour que leur habitation soit reconstruite. Mais c'était sans compter une erreur de taille. Le contrat qu'ils ont souscrit ne prenait en charge que cinq pièces alors que la maison en comptait six, nous apprend Le Bien Public .

100 000 euros de perte

« Le montant des dommages se trouve amputé de 20 %, c’est une somme importante que nous allons être obligés de subir », explique François à nos confrères. Le préjudice est évalué à 100 000 euros.

Comment expliquer une telle situation ? Le couple, qui était assuré chez Groupama depuis une dizaine d’années, avait renégocié ses contrats en novembre 2020. Cela concernait les véhicules et la maison. Le nouveau contrat pour la multirisque habitation a été alors établi sur la base de l'ancien contrat. C'est en tout cas, ce que le couple pensait. Cécile et François ont omis de relire le nouveau contrat avant signature. Malheureusement, celui-ci a été établi pour une maison de cinq pièces.

Une septième pièce trouvée par l'expert

« Nous avons été négligents en ne relisant pas le contrat avant signature, mais nous faisions confiance à la conseillère de l’assurance », raconte le propriétaire. Et d'ajouter : « Bien que l’erreur soit humaine et sans ressentiment envers la conseillère d’assurance, nous aurions aimé que cette erreur soit humainement réparée puisqu’il s’agit d’un tort partagé et verbalement admis. » Mais ce n'est pas tout. Le nombre de pièces est erroné sur le contrat d'assurance mais l'expert qui est passé après le sinistre a compté une septième pièce, ce qui change la prise en charge des réparations. Mais tous les courriers envoyés n’ont reçu aucune réponse.

De son côté, Groupama ne compte pas faire un geste supplémentaire et met en avant le Code des assurances. C'était aux clients de déceler l'erreur. Toutefois, l'expert est revenu sur sa conclusion et n'a comptabilisé que six pièces au lieu des sept qu'il avait trouvées. Il considérait bien que les deux bureaux séparés par un mur sans aucune porte formaient deux pièces. Par ailleurs, Groupama a pris la décision de ne plus assurer ses clients à l'échéance de leurs contrats.