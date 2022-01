L’exécutif a confirmé l'augmentation du taux de rendement du Livret A en 2022 pour faire face à l’inflation. Une bonne nouvelle pour les épargnants, et une mauvaise pour les banques. Décryptage.

Vers une hausse du rendement du Livret A en février / iStock-Philippe DEVANNE

Une inflation croissante

Les banques pourraient être les prochaines victimes de l’inflation croissante en France. En effet, l’exécutif vient de se prononcer sur l’augmentation du taux de rendement du Livret A, qui stagne à 0,5 % depuis 2020. Face à l’augmentation du taux d’inflation, le gouvernement pourrait en effet être contraint de revaloriser le taux de rémunération du produit d’épargne préféré des Français. Actuellement, en France, 50 millions de personnes sont détentrices de livrets réglementés, ce qui représente près de 470 milliards d’euros d’encours. Les épargnants ont toutefois retiré 3,4 milliards d’euros de leurs livrets A et livrets de développement durable et solidaire (LDDS) en octobre dernier. Bien qu’octobre soit traditionnellement un mois de décollecte, les experts notent l’impact significatif de l’incertitude pesant sur la situation économique actuelle et future.

Une mauvaise nouvelle pour les banques

Si l’augmentation du taux de rémunération du Livret A est une bonne nouvelle pour les épargnants, elle est accueillie plutôt froidement par les banques. En effet, même si la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) encaissera l’essentiel de cette augmentation, les établissements bancaires devront assurer une partie du rendement auprès de leurs clients. Les professionnels du secteur indiquent qu’avec 470 milliards d’encours, la facture risque d’être salée pour les banques. Selon les estimations de l’agence de notation Fitch Ratings, avec un Livret A à 0,75 % (soit une hausse de 0,25 points), le coût annuel pour les établissements bancaires s’élèverait à 460 millions d’euros. Pour un taux relevé à 1 %, il s’approcherait du milliard d’euros.

Vers un taux de 0,8 % ?

La formule de calcul de taux du Livret A, réformée en 2018, prend en compte la moyenne entre le niveau moyen de l'inflation des six derniers mois et celui du taux interbancaire à court terme. Depuis juillet dernier, l’inflation a progressivement augmenté en France, passant de 1,1 % à 2,6 %. Selon les estimations, elle devrait donc dépasser les 2 % au début de l’année 2022. Avec une stabilisation du taux interbancaire à -0,57%, le taux de rémunération du Livret A devrait donc théoriquement être revalorisé à 0,8%. Rappelons que le taux actuel de 0,5 % est le taux plancher fixé par le gouvernement.

Un produit d’épargne toujours aussi populaire

Malgré la décollecte massive du mois d’octobre, le Livret A reste le produit d’épargne préféré des Français. Contraints par le ralentissement de l’économie durant la pandémie, ces derniers ont placé 20,64milliards d’euros sur leurs livrets garantis en 2021, selon les chiffres de la CDC. Une augmentation du taux rémunérateur en 2022 devrait inciter les épargnants à garnir encore plus ces livrets d’épargne défiscalisés. Le gouvernement devrait se prononcer sur la hausse du taux de rémunération du Livret A le 1er février prochain, après avoir reçu une recommandation de la Banque de France.