Vacances : payer en plusieurs fois son séjour, bonne ou mauvaise idée ?

En cas de surendettement en lien avec un paiement fractionné, le consommateur n'est pas protégé par la loi alors qu'il l'aurait été s'il avait pris un crédit à la consommation. Photo d'illustration (NadineDoerle / Pixabay)

Le paiement fractionné est proposé par de nombreux opérateurs sur le marché du voyage. Ce mode de financement, plus souple que le crédit à la consommation, permet d'échelonner ses paiements sur une courte période. La clé pour avoir l'esprit serein à l'heure du départ ?

Partir en vacances sans être dans le rouge financièrement, c'est possible en utilisant le paiement fractionné. Comme le rappelle Le Parisien , cette solution est proposée par une grande partie des acteurs du voyage : Air France, Lidl Voyages, TUI, Cdiscount ou encore lastminute.com. « C’est clairement devenu un argument de vente pour un tour-opérateur ou une compagnie aérienne » , a estimé Jonathan Trepo-Lantelme, directeur marketing chez Alma.

Sans aucun frais

Le paiement fractionné peut permettre autant d'acheter un voyage longtemps avant de partir pour bénéficier d'une promotion, que d'acheter un voyage quelques jours avant de partir sans avoir tous les fonds nécessaires au moment de l'achat ou bien préférer garder davantage d'argent pour le séjour.

Autre avantage, le paiement fractionné est plus léger et moins risqué que le crédit à la consommation, assurent nos confrères. Avec un panier moyen de 500 à 700 €, le remboursement de la somme fractionnée s'effectue sur trois ou quatre mois. Le plus souvent, il n'y a aucuns frais supplémentaires.

Le consommateur n'est pas protégé

« Et vous n’êtes pas obligé de demander 5 000 € que vous dépensez en plusieurs années si vous ne voulez partir que trois jours , pointe Jonathan Trepo-Lantelme. Le buy now, pay later limite le risque de surendettement. »

Toutefois, le paiement fractionné n'entre dans le champ d'aucune régulation. Il n'est pas concerné par la loi Lagarde contrairement au crédit à la consommation, rappellent nos confrères. Ce qui veut dire que le consommateur n'est pas protégé. Pour éviter toutes dérives, un nouveau texte sur le crédit à la consommation, englobant ces nouvelles pratiques, devrait aboutir d'ici septembre. Les discussions sont en cours.