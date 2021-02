Vacances : les réservations pour février en chute libre

La fermeture des remontées mécaniques et les rumeurs d'un reconfinement ont freiné les Français dans leurs projets de vacances. Pap vacances observe une chute de 58,4%.

Cette année, peu de Français ont organisé leurs vacances de février. D'après une étude réalisée par PAP Vacances (*), site de locations saisonnières entre particuliers, les réservations effectuées sur le mois de janvier étaient en baisse de 58,4% par rapport à 2020. Rumeurs d'un reconfinement et remontées mécaniques à l'arrêt expliquent cette réticence à planifier les vacances d'hiver.

Sans surprise, la montagne est la destination la plus touchée, avec une chute des réservations de 66,4%. Une perte importante pour le secteur, qui concentrait 85% des réservations pour les vacances de février en 2020. Selon Didier Arino, directeur du cabinet spécialisé Protourisme, le manque à gagner du secteur du tourisme atteindra «15 à 20 milliards d'euros» à la fin du mois de février. À Serre-Chevalier (Hautes-Alpes), le taux de réservation plafonne à 20%, alors qu'il atteint habituellement 80% à cette saison, selon David Chabanal, directeur de l'office de tourisme, qui évoque «un paysage commercial figé, sans nouvelles réservations».

Dans l'hôtel quatre étoiles des Grandes Rousses, à l'Alpe d'Huez (Isère), la propriétaire Patricia Grelot-Collomb se dit «minée par l'incertitude»: «on ne sait pas de combien de salariés on aura besoin, ni combien de clients on aura». Depuis l'annonce de la fermeture des remontées mécaniques en février, son taux de remplissage est tombé de 45% à 20%. Dans la station savoyarde de Courchevel, le niveau de réservation est similaire. «90% des hôtels sont fermés» et les commerces ont réalisé «5% de leur chiffre d'affaires habituel», précise Gilles Delaruelle, directeur général de Courchevel Tourisme.

Des baisses de réservations sur le littoral et à la campagne

Les réservations pour les locations situées sur le littoral et à la campagne subissent elles aussi une baisse, à hauteur de 26%, selon l'étude publiée par PAP Vacances. À Nice, privée de son carnaval, c'est l'attente: «tout le monde hésite, une bonne partie des hôtels sont fermés», observe l'office de tourisme. Le taux de réservation hôtelière sur la Côte d'Azur sur février est à 3% au lieu de 21% habituellement, selon une étude qui reste à affiner du Comité Régional de Tourisme (CRT) local.

Sur les côtes du Calvados, l'hôtelier Carl Engstrom dit n'avoir «aucune réservation» pour l'instant, mais espère lui aussi louer son gîte pour des séjours improvisés. Quant aux chambres d'hôtes qu'il propose à proximité, il ne se fait pas d'illusions: «comme il n'y a pas de restaurants, ni de musées, à mon avis c'est foutu».

Un climat d'incertitude qui freine les Français à réserver

Pourtant, pour les vacances de Noël, les réservations sur le littoral étaient en forte hausse par rapport à 2019 (+51%). «Les vacances de Noël arrivaient alors que nous venions d'être déconfinés. Les Français avaient donc eu le temps de trouver une alternative au ski. Pendant le mois de janvier au contraire, tout le monde tablait sur un rebond de l'épidémie après la période des fêtes», interprète Corine Joly, présidente de Pap.fr.

C'est ce climat d'incertitude, notamment sur un possible reconfinement, qui explique la chute des réservations selon Corine Joly. «Toutes les semaines, les Français pensaient que nous serions reconfinés à la fin de la semaine. C'était impossible de se projeter dans ce contexte», soutient la présidente de Pap.fr. La volatilité des réservations sur le mois en est la preuve. Alors qu'elles étaient en baisse de 39% sur la semaine du 16 janvier, elles ont dégringolé à 77% à partir du dimanche 24 janvier, jour où l'hypothèse d'un reconfinement imminent était à la «Une» du Journal du Dimanche. «Cette chute s'est vue du jour au lendemain, car les Français se sont tout de suite dit qu'ils ne pourraient pas partir», pointe Corine Joly. A contrario, le maintien du couvre-feu annoncé par Jean Castex le 29 janvier a entraîné un rebond des réservations à -34% le week-end des 30 et 31 janvier.

L'Outre-mer limite la casse

Le penchant des Français pour les départements d'Outre-mer, déjà observé pour les vacances de Noël, a lui tenu bon. Le site PAP Vacances a enregistré une forte hausse d'environ 108,4% des réservations en Outre-mer en janvier sur un an: +175% en Guadeloupe, +270% pour la Réunion et +25,5% en Martinique. Des réservations qu'il va néanmoins falloir annuler, au regard de l'interdiction de voyager en dehors de l'Union Européenne depuis dimanche, sauf motif impérieux, territoires ultramarins compris. «Les départements d'Outre-mer se présentaient comme une bonne destination de report pour les Français, car ils ne pensaient pas que les frontières allaient être fermées», assure Corine Joly.

Interrogée mardi matin sur le plateau de BFM TV, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon a affirmé qu'il était pour l'heure possible de partir en vacances, mais a rapidement ajouté que «les choses peuvent évoluer», invitant à la prudence. Sur le court terme, se projeter semble donc compliqué pour les Français, qui anticipent plutôt les vacances d'été. Selon l'étude, 63% des demandes de réservations effectuées du 4 au 31 janvier 2021 concernent le mois de juillet.

(*) L'étude repose sur 8712 demandes de réservations effectuées entre le 4 janvier et le 31 janvier 2021 via le site PAP Vacances pour la période du samedi 6 février 2021 au 6 mars 2021, comparée à la même période de l'année 2020.