Une solution écologique pour traiter le calcaire et la corrosion

Le tartre est un cauchemar pour les particuliers, tout comme les collectivités ou les industriels. Il est provoqué par des dépôts calcaires qui s'installent dans les systèmes de conduite d'eau. Ces dépôts, ainsi que la corrosion, sont la source de bien des maux : fuites d'eau, rupture de tuyauteries ou de canalisations, risques de prolifération d'algues ou de légionelle, augmentation de la consommation énergétique ... Pour lutter contre ces phénomènes, il est d'usage de recourir à l'utilisation de produits chimiques. Or, si l'on prend en compte l'impact environnemental et sanitaire de ces produits, le remède peut s'avérer pire que le mal ! Et pourtant, il existe des alternatives écologiques, au nombre desquelles l'Aquabion, produit breveté à l'efficacité démontrée.

Une solution e?cologique pour traiter le calcaire et la corrosion - iStock-real444

Comment fonctionne la solution Aquabion ?

Quels sont les bénéfices de cette solution « soft » ?

Un système qui a fait ses preuves

La méthode la plus usitée pour lutter contre le tartre consiste à injecter un agent chimique - souvent de l'acide - au contact du tartre, et à le faire circuler dans les installations (par exemple, un chauffe -eau). Si la réaction chimique provoquée est efficace pour éliminer le tartre, elle provoque aussi, dans le même temps, un fort dégagement gazeux, sous forme de CO2. La solution Aquabion, elle, est totalement différente. Garantie 100% écologique ; elle fonctionne sans produit chimique, sans sel, sans alimentation électrique, sans aimant, sans réglage, sans rejet d'eau. Son principe ? Rendre le calcaire poudreux, amorphe et non incrustant, et éviter ainsi ses dépôts. Sa technologie, brevetée, repose sur le principe galvanique d'une anode consommable en zinc. Cette dernière s'use lorsque la micro électrolyse à lieu, au moment où l'eau passe dans l'Aquabion. Les particules sont évacuées avec l'eau, évitant ainsi les agglomérats qui adhérent aux parois dans les conduits, et neutralisant, in fine, les dépôts calcaires.L'Aquabion permet de détartrer avec délicatesse les installations anciennes (effet curatif), et, pour les nouvelles, d'éviter le tartre et les dépôts de calcaire, de neutraliser les effets de corrosion de l'eau dans les canalisations et de préserver la qualité de l'eau (effet préventif). Ce faisant, elle génère d'importantes économies en évitant les frais liés à la remise en état des installations ; qui entrainent de surcroit, d'immenses pertes énergétiques. Par ailleurs, parce qu'il n'utilise ni électricité ni produit chimique, qu'il ne nécessite aucune maintenance, et est entièrement recyclable, l'Aquabion affiche un impact environnemental quasiment neutre.Depuis maintenant plus de vingt ans sur le marché, la firme Allemande qui commercialise l'Aquabion garantit sa solution durant cinq ans (le temps moyen de vie de son anode en zinc). Riche de ses 200 000 installations en Europe et de son brevet mondial, cette entreprise vient d'engager une nouvelle étape dans son développement en France. Elle est en effet devenue partenaire national de la LCA-FFB (Les Constructeurs Aménageurs de la Fédération Française du bâtiment). Cela lui confère une légitimité supplémentaire sur tous les marchés ou elle peut intervenir : les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers et les aménageurs fonciers.