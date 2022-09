Une résidence sociale conçue par des étudiants et pour des étudiants à Paris

Des étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville ont imaginé la colocation du futur.

Aux 57 et 59 rue Piat, dans le 20e arrondissement de Paris, s’élève une résidence sociale étudiante flambant neuve en bois et en béton sur une parcelle de 275 m². La Serre Habitée, c’est son nom, a été en partie pensée par des étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville (Ensa-PB), dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Mairie de Paris «Réinventer Paris». « Nous avons ainsi bousculé nos approches de la résidence sociale étudiante », explique Pascal Van Laethem, président de l’association pour l’habitat des jeunes en Île-de-France, ALJT, gestionnaire de la résidence.

Elle est d’ailleurs exclusivement destinée pour moitié aux étudiants de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville (Ensa-PB) et pour moitié aux Compagnons du Devoir, qui louent les chambres pour un loyer allant de 530 à 640 € par mois. « U n tarif très en deçà du marché », selon Jean-Luc Vidon, directeur général d’ICF Habitat La Sablière, bailleur social. L’ALJT a enregistré 60.000 demandes de logements en 2021 et a pu répondre à 5000 demandes sur les 9000 logements qu’elle gère. « Le logement a un coût exorbitant pour les étudiants. Nous œuvrons pour que la charge du loyer ne soit pas la cause de l’arrêt des études », promet Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Mairie de Paris en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante.

Un projet d’agriculture urbaine

Lors de plusieurs ateliers, les étudiants de l’Ensa ont manifesté leur souhait de voir se développer de plus vastes espaces partagés comme la cuisine ou la terrasse, quitte à réduire la surface des 23 chambres individuelles (celles-ci ont une superficie comprise entre 10 m² et 12 m² environ). C’est ce qu’apprécie Laura, 26 ans, apprentie pâtissière au sein des Compagnons du Devoir, qui vient de poser ses valises dans la résidence étudiante: « Les grands espaces partagés m’ont plu immédiatement », se réjouit-t-elle. Les étudiants en école d’architecture ont également opté pour une salle d’eau et des W.-C. individuels, dans les chambres.

Une colocation qui permet donc de préserver son intimité et de cultiver son jardin secret tout en n’étant pas isolé. « Logement social veut dire logement collectif. Nous prenons ce terme au pied de la lettre ici. Les espaces partagés occupent le centre de la résidence et les espaces individuels se répartissent autour . C’est la colocation du futur », tient à souligner l’architecte Vincent Saulier. Une opération dont le coût s’élève à près de 6 millions d’euros hors taxes.

Et la participation des étudiants ne s’arrête pas là. Ils pourront faire pousser des plantes aromatiques voire des fruits et légumes au sein de la serre agricole autonome située au cinquième et dernier étages ainsi que dans des jardinières situées à l’intérieur du bâtiment. Un programme d’agriculture urbaine animé par l’association Veni-Verdi, qui œuvre pour la création de jardins en milieu urbain. « Un accès à l’alimentation durable pour lequel on milite », s’enthousiasme Audrey Pulvar, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits courts.

La résidence en plus d’être sociale se veut écologique avec des logements chauffés par des radiateurs numériques et une pompe à chaleur installée pour l’eau chaude. Une revanche pour ce « terrain en friche dont tout le monde se fichait, qui était le symbole de notre échec », notamment en raison de son sol pollué, selon Jacques Baudrier, adjoint à la mairie de Paris en charge de la construction publique.