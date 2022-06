Une première hausse de prix en 20 ans pour le pack d'eau Cristaline

La hausse du prix du plastique est au cœur de cette augmentation historique pour une marque qui a bâti son succès sur son prix bas

L'idée que le prix de l'eau ne peut pas connaître de vagues ne coule plus forcément de source. L'inflation, qui s'élève en France à +5,2% en mai 2022 selon l'Insee, ne cesse de s'étendre parmi les produits de consommation courante. Après +15,3% d'augmentation pour les pâtes ou +11,3% pour les viandes surgelées , le pack de six bouteilles de 1,5 litres de Cristaline va augmenter de 1,5 centime pour chaque bouteille et de 10 centimes pour le pack entier de six Cristaline. Un véritable choc, puisqu'il s'agit de la première hausse de prix pour cette marque d'eau depuis 20 ans. Explications.

« Dans une conjoncture dégradée et un contexte inflationniste généralisé, [...] Cristaline [va] revoir son prix de vente » selon le groupe Alma propriétaire de Cristalline.

« La hausse vive des coûts de transport, de l'énergie, et l'envolée des cours des matières premières » constituent les principaux facteurs qui justifient, voire obligent, selon la marque, l'augmentation du prix de son produit phare indique Alma. En effet, les eaux Cristaline - comme l'immense majorité des bouteilles d'eau vendues dans les commerces - sont très dépendantes du plastique. Toutefois, le prix de ce matériau est au cœur d'une tendance haussière que la guerre en Ukraine ne fait qu'accentuer. Celle-ci a commencé en 2020, au plus fort de la crise sanitaire, au moment où les différentes mesures de confinement ont conduit à la fermeture de nombreux sites de production de plastique partout dans le monde. Par la suite, la forte reprise économique en 2021 a produit un véritable décalage entre l'offre et la demande, entraînant une augmentation du prix du plastique dit « polyéthylène téréphtalate » ou « PET », de 39,3%, selon Polyvia, entre mai 2020 et octobre 2021. L'augmentation du prix de la Cristaline en rayon semblait donc inéluctable. Déjà sous pression en 2020 et 2021, l'industrie du plastique ne devrait donc pas pouvoir reprendre son souffle en 2022. En effet, la guerre en Ukraine impose une envolée des prix de l'énergie, et notamment du pétrole; dont elle est particulièrement dépendante. Alors qu'il faut, selon France industrie, 1,9 kg de pétrole brut pour produire 1 kg de PET, le baril de brent a augmenté de 51% sur un an, pour arriver à 117 dollars en mai 2022. Une hausse des coûts importante face à laquelle la marque ne peut résister sans augmenter ses prix.

La deuxième boisson la plus vendue en grande surface

Loin d'être anecdotique, cette augmentation devrait toucher un nombre important de ménages car le pack Cristaline est l'un des produits de grande distribution les plus achetés par les Français. Selon le classement 2021 de NielsenIQ, ce fameux pack était ainsi la deuxième boisson la plus vendue en 2020, avec un total de 241 millions d'unités achetées pour un chiffre d'affaires généré de 249 millions d'euros; juste derrière la bouteille d'un litre de Ricard [280 millions d'euros de chiffre d'affaires].

La popularité de ce produit tient, en grande partie, de son accessibilité. En effet, le pack de 6 bouteilles reste particulièrement - très - abordable : 0,96 centime (cts) à Carrefour, 0,97 centimes chez Leclerc ou 1 euro à Intermarché ou Auchan. « Cristaline reste ainsi, et de très loin, l'eau de source la plus accessible du marché parmi les marques nationales d'eau embouteillées » selon un communiqué de presse du groupe Alma, propriétaire de la marque Cristaline, datant du 2 juin 2022. « La marque a, depuis plus de 20 ans et le passage à l'euro, mis en œuvre les investissements [...] pour ne pas effectuer de hausse de tarif » poursuit d'ailleurs le communiqué. En effet, l'entreprise dispose d'ailleurs d'un maillage territorial relativement important étant donné que l'eau qu'elle propose est issue de plus d'une trentaine de sources différentes garanties « sans nitrates » réparties dans la France entière, comme la source « Alizée » dans le Loiret ou la « Perline » en Ardèche. Cela lui permettait ainsi de réduire ses coûts de transports et de distribution dans le pays. De plus, le grammage en plastique des bouteilles Cristaline est de 10 grammes inférieurs à celui de ses concurrents, permettant de limiter les couts de production et donc ses prix. Mais l'enchainement des crises Covid et ukrainienne auront donc de la stabilité de ses prix...

Ainsi, bien que supportable financièrement parlant, cette hausse reste toutefois symboliquement associée au fait que cette période inflationniste est partie pour durer.