Une peinture pourrait produire de l'énergie !

Et s’il suffisait de peindre sa maison avec une peinture photovoltaïque pour réduire sa facture d’électricité ? Des chercheurs de l’université de Melbourne, en Australie, ont inventé une peinture solaire qui permettrait aux bâtiments de produire leur propre électricité de façon autonome, le tout à un coût réduit. Une technologie qui pourrait s’avérer révolutionnaire, même si elle n’est pour le moment qu’à l’état de prototype.

Une peinture pourrait produite de l'énergie-iStock-Lakeview_Images

Une technologie prometteuse

Cette peinture photovoltaïque est le fruit du travail des chercheurs australiens de l’université de Melbourne. Et elle pourrait bien révolutionner le secteur des énergies renouvelables. Concrètement, cette peinture solaire est capable de générer automatiquement de l’électricité. Une prouesse technologique rendue possible grâce à ses composants, à savoir du plastique polymère, des nanoparticules d’oxyde de titane et une variante de bisulfure de molybdène synthétique. Pour simplifier, ces composés chimiques permettent de produire de l’hydrogène qui sera ensuite stocké dans des piles à combustion. Le dioxyde de titane étant blanc, il permet de réfléchir la lumière du soleil.

La peinture adaptée à tout type de structures

Cette peinture solaire présente plusieurs avantages. Peu coûteuse, elle peut être appliquée sur n’importe quel type de surface. Comme les façades d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une maison, d’un supermarché ou d’un bureau. Mais aussi sur les toits, les véhicules. Son coût de production étant faible, le produit pourra être utilisé même par les ménages les plus modestes. Cependant, pour le moment la peinture n’est qu’à l’état de prototype. Sa commercialisation n’est pas entièrement garantie et nous ignorons toujours son rendement énergétique, donnée primordiale pour démontrer l’intérêt d’une technologie dans les énergies renouvelables.

Des peintures pour économiser l’énergie

En attendant de voir si cette technologie solaire arrivera sur le marché, il existe d’autres peintures qui permettent d’économiser de l’énergie. C’est notamment le cas des peintures blanches dites « anti-chaleur ». En les apposant sur les façades des bâtiments, cela permet de limiter la chaleur qui s’y accumule et donc de diminuer de façon significative la facture d’électricité liée à l’usage de la climatisation. Côté prix, cette peinture coûte environ 20 euros du mètre carré. Enercool, une start-up nantaise s’est inspirée des ingénieurs de la Nasa pour mettre au point une peinture réfléchissante. Cette peinture réfléchit la lumière du soleil, ce qui fait baisser la température des surfaces. Cette technologie a fait l’objet d’une étude en Inde dans la ville d’Ahmedabad. En 2017, près de 3 000 toitures ont été peintes à la chaux blanche et avec une peinture réfléchissante. Les scientifiques ont constaté un refroidissement rapide des maisons, avec une baisse de 30°C sur le toit et une baisse de 3°C à 7°C à l’intérieur des maisons. Une bonne nouvelle dans cette ville où les températures estivales peuvent facilement dépasser les 50°C. Une autre peinture a été mise au point par une PME de Trégueux (Côtes-d’Armor). Nommée Tempolis, cette peinture permet d’emmagasiner la chaleur de la journée et de la restituer le soir. Une technologie qui permettrait d’économiser près de 15% sur les factures d’électricité annuelles.