Une nouvelle SCPI s'impose sur le marché immobilier européen avec deux acquisitions stratégiques

La SCPI Reason – dernière née de la société de gestion MNK Partners – fait une entrée remarquée sur le marché de l'investissement immobilier collectif. À peine un mois après son lancement, elle concrétise déjà sa stratégie d'investissement avec deux acquisitions significatives en Grande-Bretagne et en Irlande, pour un montant global de 5,7 millions d'euros.

Une stratégie d'investissement audacieuse et diversifiée

Se positionnant comme une SCPI nouvelle génération, Reason se distingue par son approche sans contrainte thématique ni géographique. Cette flexibilité lui permet de saisir les meilleures opportunités sur différents marchés, avec une attention particulière portée aux zones anglo-saxonnes. Les premières acquisitions témoignent de cette stratégie opportuniste et diversifiée.

Des actifs aux fondamentaux solides

La première acquisition – située en Écosse près du port d'Aberdeen – concerne une plateforme logistique de plus de 11 000 m² ! Stratégiquement positionnée à proximité de la zone de transition énergétique d'Aberdeen (Aberdeen Energy Transition Zone), elle bénéficie d'un bail ferme de 10 ans avec un locataire de qualité spécialisé dans la logistique. Avec un rendement brut de 9,1%, cette acquisition illustre la capacité de la SCPI à identifier des actifs alliant sécurité locative et performance.

La seconde opération concerne une crèche moderne dans un quartier résidentiel dynamique de Dublin. Cet établissement de 288 m², récemment rénové, est loué à un opérateur irlandais reconnu dans le secteur de la petite enfance. Le bail de 20 ans, dont 10 ans fermes, sécurise l'investissement tout en offrant un rendement brut attractif de 7,7% !

Des perspectives prometteuses

La SCPI ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque trois nouvelles acquisitions sont déjà en cours de finalisation, représentant un investissement supplémentaire de plus de 15 millions d'euros. Ces futures opérations, réparties entre l'Irlande et le Royaume-Uni, concernent des actifs diversifiés dans les secteurs des bureaux, de la logistique et de l'hôtellerie.

Une ambition affirmée en termes de performance

Forte de ces premiers succès, la SCPI Reason révise à la hausse son objectif de performance. Elle vise désormais un taux de distribution supérieur à 8,5% pour 2025, bien que ce résultat reste soumis aux aléas du marché et ne soit pas garanti.

Un positionnement novateur

MNK Partners se démarque par son approche quantitative de la gestion immobilière, combinant analyse des cycles de marché et stratégie d'investissement rigoureuse. Cette méthodologie, associée à une forte diversification géographique et sectorielle, vise à optimiser le couple rendement-risque du portefeuille.

Ces premiers pas réussis illustrent la pertinence du positionnement de Reason sur le marché des SCPI. Toutefois, comme tout investissement immobilier, il convient de rappeler que cet investissement comporte des risques, notamment de perte en capital, et nécessite une vision à long terme, la durée de placement recommandée étant de 8 ans.