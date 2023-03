ne toute récente étude gouvernementale démontre que les personnes âgées maintenues à domicile seraient moins isolées et en meilleure santé que celles hébergées dans des établissements. Décryptage.

Une étude montre les bénéfices du maintien à domicile des personnes âgées-iStock-PIKSEL

1 personne âgée sur 10 vit dans un établissement

L’Étude sur les lieux de vie des 60 ans et plus, publiée le 3 février dernier, compare les données des enquêtes Capacités, aides et ressources des seniors (Care) récoltées en 2015 et 2016 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). Elle met en lumière d’importantes disparités entre les personnes âgées maintenues à domicile et celles qui sont durablement hébergées dans des établissements spécialisés. Selon les données, près d’une personne âgée de plus de 75 ans sur dix réside dans un établissement d’hébergement. La moyenne d’âge des résidents est de 86 ans et 75 % sont des femmes.

Un isolement familial plus important

Toujours selon les données récoltées par la Drees, l’isolement familial des personnes hébergées en établissement serait plus important que celui des personnes maintenues à domicile. En effet, une personne sur quatre hébergée en établissement n’a aucun enfant en vie, contre un senior sur dix à domicile. En ce qui concerne les petits-enfants, un résident sur trois n’en a pas, contre un sur cinq à domicile. L’isolement familial toucherait spécifiquement les personnes âgées de 80 ans et moins.

Le niveau de vie

Les personnes âgées les plus jeunes hébergées en établissement seraient également les plus défavorisées. Sur la population spécifique des hommes de moins de 80 ans, 11 % étaient sans profession lors de la récolte des données - contre 0,2 % à domicile. Selon la Drees, cette disproportion s’expliquerait par le fait que certaines de ces personnes soient en situation de handicap ou aient connu des difficultés d’insertion sociale, fragilisant leur autonomie. Une proportion importante des résidents sont par ailleurs placés sous tutelle ou curatelle. En ce qui concerne le niveau de vie, celui des personnes hébergées est plus faible que celui des personnes vivant à domicile, bien que l’écart se réduise à partir de l’âge de 75 ans.

Favoriser le maintien à domicile

Si ces données font état de nombreuses disparités, elle démontre clairement l’importance de problématiques sociales antérieures à la perte d’autonomie des personnes hébergées en établissement. L’hébergement et les soins dispensés aux personnes âgées constituent un réel enjeu dans les prochaines années pour le gouvernement. La France devrait en effet compter près de 21 millions de seniors d’ici 2023 – soit environ 3 millions de plus qu’en 2019.