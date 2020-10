Une entreprise recycle les masques

En juin dernier, l'entreprise PLAXTIL a eu l'idée de recycler les masques jetables usagés pour en faire des objets en plastique écologique. Seule sur le marché, la start-up croule aujourd'hui sous les appels, provenant de France et d'ailleurs.

Zoom sur la start-up châtelleraudaise

Une nouvelle mission née avec la Covid-19

Il y a un an, les deux ingénieurs Olivier Civil et Jean-Marc Neveu fondent PLAXTIL, une solution circulaire et éco-conçue pour toutes les entreprises qui produisent des déchets textiles. Cette start-up propose de valoriser les textiles non recyclés des industriels et de les transformer en un matériau composite pouvant se substituer à un plastique standard. Ainsi, PLAXTIL est un matériau écologique et recyclable, une alternative au plastique 100 % pétrole.Une association récente à UVMOBI, spécialiste de la désinfection Depuis juin dernier, PLAXTIL se donne une nouvelle mission : lutter contre la pollution des masques jetables usagés utilisés dans le cadre de la pandémie de Covid-19, en les recyclant. Pour ce faire, PLAXTIL s'est associée à UVMOBI, spécialiste de la désinfection par ultraviolets, servant à traiter les germes contenus dans les masques avant qu'ils soient recyclés. Cette association fait naître la première solution circulaire de recyclage des masques de protection, en tissu ou jetable. La mise en place de la solution PLAXTIL et UVMOBI lancent cette solution en juin 2020 sur l'agglomération du Grand Châtellerault, en partenariat avec la structure d'insertion qui collecte et recycle localement les déchets textiles, AUDACIE. Résultat, l'entreprise a collecté 70 000 masques en 3 mois, dans les 50 points de collecte mis en place dans l'agglomération. Face au succès de cette expérience pilote originellement de 2 mois, 200 bornes devraient être installées dans l'agglomération et dès l'automne, l'expérimentation serait déployée dans des régions voisines. Un engouement sans précédent En tant que première et unique solution de recyclage circulaire de masques à ce jour, la start-up reçoit de nombreuses marques d'intérêts, de PME comme d'entreprises du CAC 40, de France et d'ailleurs. L'un des cofondateurs déclare : « J'ai été obligé de prendre quelqu'un pour gérer les appels. On a 200 coups de fil par jour ! Il y a tous les CAC 40 qui nous contactent, les collectivités, les crèches, les établissements publics, mais aussi les particuliers sont demandeurs. » La direction de PLAXTIL dépendra désormais de la position des pouvoirs publics et de la mise en place d'une filière nationale de recyclage des masques.