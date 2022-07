La réforme des retraites, loin d’être entérinée, devrait alimenter les débats parlementaires à la rentrée. Dans ce contexte, une enquête publiée en juin révèle que 58 % des Français ne sont pas satisfaits du montant de leur retraite légale. Décryptage.

Une enquête révèle les inquiétudes des Français face à la retraite - iStock.com / vadym-pastukh

La retraite : une période de vie positive, mais...

Selon un sondage OpinionWay réalisé pour la mutuelle Carac auprès d’un panel de retraités, le moment de la retraite est perçu de manière positive par près de 9 Français sur 10. 82 % des sondés estiment que la fin de la vie professionnelle permet de s’octroyer du temps pour faire ce que l’on veut, 70 % voient en la retraite un moment de repos et 50 % comptent employer ce temps précieux à aider leurs proches. Pourtant, 12 % craignent l’isolement social et près d’un quart de la population sondée indique avoir des inquiétudes quant aux éventuelles difficultés financières qui pourraient découler de la perte de pouvoir d’achat.

58 % des Français ne sont pas satisfaits du montant de leur retraite

Selon le même sondage, 58 % des Français retraités se montrent insatisfaits du montant de leur retraite légale, qui s’élève à 61 % de leur revenu antérieur (71 % pour les satisfaits). 5 % des retraités interrogés ont une activité professionnelle rémunérée en parallèle de leur retraite, pour une moyenne de 10 heures par semaine. 3 % ont reçu une aide financière familiale en complément et 60 % des sondés ont mis en place des solutions de complément de retraite (48% ont choisi l’épargne, 17 % l’assurance-vie, 12 % l’immobilier et 9 % le PER. Concernant la régularité, sur 54 % des retraités, 35 % indiquent l’avoir fait régulièrement tout au long de leur vie professionnelle (50 % ayant épargné au moins 181 euros par mois), 29 % s’y sont mis entre 11 et 20 ans avant la retraite, 27 % entre 6 et 10 ans avant, 25 % 1 à 5 ans et 6 % moins d’un an avant. Le montant moyen mis de côté s’élève quant à lui à 60 377 euros. Pour diverses raisons, près d’un tiers des sondés estiment avoir mal préparé leur retraite durant leur vie active. S’ils devaient réécrire l’histoire, ils s’y seraient préparé plus tôt – dès 40 ans, au pic de leur activité professionnelle – et auraient adopté une solution financière comme le PER (cela vaut pour 38 % des sondés), l’épargne (pour 36 %) ou encore l’immobilier (29 % d’entre eux).

Les inquiétudes face à la situation internationale

L’enquête révèle cependant que, bien qu’elles demeurent importantes, les préoccupations financières ne figurent pas en tête des inquiétudes des retraités. La situation internationale, la perte progressive ou soudaine d’autonomie ou encore l’avenir des enfants et petits-enfants demeurent au cœur des préoccupations de la plupart d’entre eux. Un tiers des retraités interrogés indiquent continuer à verser une aide financière régulière à leurs proches, à hauteur de 182 euros par mois en moyenne – 211 euros pour un enfant, et 87 euros pour un petit-enfant.