Une carte-cadeau patriote, dédiée aux achats made in France (Crédits photo : Adobe Stock - )

Elle permet de régler des achats de 40 à 150 euros, en ligne ou dans une boutique.

Simplifier l'achat made in France. C'est l'objectif de la Carte française, une nouvelle carte-cadeau exclusivement dédiée au made in France, lancée officiellement hier. Il s'agit d'une carte prépayée, d'une valeur de 40 à 150 euros, rechargeable et qui s'utilise comme une carte bancaire classique, pour régler ses achats en ligne ou dans une boutique physique. Son originalité est que l'argent qu'elle contient ne peut être dépensé qu'auprès d'enseignes dûment référencées. Et pour l'être, il faut évidemment remplir des conditions, à savoir avoir un catalogue où plus de 70 % des produits sont made in France au sens du code des douanes. Aujourd'hui, plus de 80 enseignes, appartenant à tous les secteurs (gastronomie, mode, maison, sport, etc.), sont d'ores et déjà disponibles sur la Carte française.

Le marché des cartes-cadeaux représente une valeur de 5 milliards d'euros par an en France, dont 40 % sont réalisés via les CSE d'entreprise (comité social et économique, remplaçant les CE), selon la Carte française. Ce marché des CSE est stratégique et la Carte est une avancée. Car aujourd'hui, les représentants des salariés n'ont pas d'outil pour orienter les achats vers ce domaine du made in France. Il est possible d'acheter cette Carte française directement sur le site lacartefrancaise.fr. Elle sera aussi en démonstration lors du Salon du made in France qui se tiendra à Paris du 8 au 11 novembre.