Une banque réservée aux très riches à Londres

A Londres, l'International Bank Vaults propose ses services de stockage aux plus grandes fortunes de la planète. Réservés aux ultra-riches, les services d'International Bank Vaults (IBV) sont offerts depuis le mois de décembre à Londres. L'établissement, situé dans un hôtel particulier de 120 ans, cible une clientèle très spécifique. La structure est en effet conçue pour répondre aux besoins en matière d'entreposage d'un pourcentage infinitésimal de la population mondiale : les plus grandes fortunes du monde.

Millionnaires, passez votre chemin !

Répondre à une demande croissante

Les riches, ou du moins, ceux qui pensent bénéficier d'une fortune confortable, vont devoir se plier à quelques calculs. Pour intégrer l'International Bank Vaults, être millionnaire ne suffit pas. L'établissement nouvellement installé à Londres entend en effet se restreindre à une clientèle très selecte, exclusivement composée de fortunes à 10 chiffres. Parmi la liste des services personnalisés proposés, les clients pourront bénéficier d'un service de transport en Rolls Royce pour se rendre à la banque. Ils seront accueillis dans la Stanhope House, un hôtel particulier de style gothique érigé en 1899 par deux portiers qui les guideront à travers toutes les étapes de vérification d'identité (incluant un scan des empreintes et des iris). Côté entreposage, le plus petit des coffres (5 centimètres de haut, 16 centimètres de large et 49 centimètres de profondeur), leur coûtera 600 livres sterling par an. Le coffret, de taille modeste, permettra de contenir des bijoux en quantité limitée et d'éventuels lingots d'or. Le coffre-fort le plus important sera quant à lui loué pour la coquette somme de 2,5 millions de livres, soit près de 3 millions d'euros, par an.L'objectif de l'International Bank Vaults, qui appartient au multimillionnaire sud-africain Ashok Sewnarain, est de répondre à une demande croissante de stockage sécurisé des plus grandes fortunes au monde. Ces dernières choisiraient en effet de stocker leurs richesses, craignant, selon le Figaro, un « potentiel mouvement contre la montée des inégalités et l'impact possible de la crise climatique ». Pour la banque, qui se targue de vouloir offrir un service personnalisé à sa clientèle, il est cependant hors de question de stocker des fonds en vue de blanchiment d'argent. L'établissement prévoit un examen scrupuleux de chaque dossier. La plupart des clients seront recommandés par des banques privées, et leurs dossiers seront passés au crible par le comité. Sur le papier, la banque se réserve le droit de rejeter les dossiers opaques quant à l'origine des fonds. Le pari reste cependant audacieux, compte tenu de l'importance du capital nécessaire à l'accès aux services.