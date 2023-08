Une association dépose un recours contre un projet, le promoteur lui propose 50 000 euros pour le retirer

En discussion avec l'association, Eiffage Immobilier et Provini ont confirmé avoir d'abord proposé 50 000 euros à Joinville Ecologie. (MOERSCHY / Pixabay)

Un projet de construction à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) est à l'arrêt depuis plusieurs mois à la suite du dépôt de deux recours par l'association Joinville Ecologie en novembre 2022. L'avocat de la structure a récemment révélé que le promoteur aurait proposé 50 000 euros à l'association en échange du retrait du recours. Un procédé qui serait illégal.

L'association Joinville Ecologie s'oppose depuis plusieurs mois à un projet de construction prévu au 39-41 rue de Paris à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne). Marc Pitti-Ferrandi, l'avocat de cette association de défense de l'environnement, a récemment révélé au Parisien que le promoteur aurait proposé 50 000 euros à Joinville Ecologie pour qu'elle retire son recours. Une méthode qui a été vivement dénoncée.

Deux recours déposés

« Ce procédé est hallucinant dans une période où l'artificialisation de sols est au cœur des préoccupations » , a mis en avant Anne Meunier, ancienne présidente de Joinville Écologie. Dans le détail, Joinville Ecologie s'oppose à ce projet de la SCCV Joinville, gérée par Eiffage Immobilier et par le promoteur Provini Arsan, car elle estime que la construction est « trop dense » et rompt un corridor de biodiversité. Elle devrait comprendre 70 logements, un commerce et une salle polyvalente de 74 m², pour un total de 1 767 m² sur les deux parcelles.

Deux recours ont ainsi été déposés en novembre 2022, l'un contre le projet, et l'autre contre le plan local d'urbanisme (PLU) de Joinville, qui fixe les règles en termes de pourcentage d'occupation. « Ce plan local d'urbanisme, par cette artificialisation des sols hors normes est incompatible avec le Sdrif (schéma directeur de la région Île-de-France), il doit être annulé » , a estimé Me Pitti-Ferrandi.

Projet et négociations à l'arrêt

Depuis, le projet est à l'arrêt. En discussion avec l'association, Eiffage Immobilier et Provini ont confirmé avoir d'abord proposé 50 000 euros à Joinville Ecologie. Un procédé qui serait « illégal quand il s'agit d'une association » , selon Me Pitti-Ferrandi. Face au refus de l'association, les deux entreprises auraient ensuite mis sur la table des « compensations environnementales » , avec notamment des arbres replantés ailleurs. « En quoi mettre des arbres en Seine-et-Marne nous aidera-t-il à lutter contre les îlots de chaleur en centre-ville de Joinville ? » , s'est interrogé en réponse Michel Laval, président de Joinville Ecologie.

De son côté, Olivier Dosne (LR), maire de Joinville-le-Pont, a fait part de son souhait de maintenir son PLU. « Cet aspect du plan d'urbanisme, on ne le changera pas, cela permet des services publics modernisés en préservant nos finances locales » , a-t-il affirmé, ajoutant que les parcelles du projet de la SCCV Joinville seraient « déjà bétonnées » . Si les négociations sont pour l'instant bloquées, l'édile a indiqué vouloir rencontrer Joinville Ecologie pour reprendre les discussions.