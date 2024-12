Une aide pour les repas des étudiants loin d'un Crous / iStock.cm - Pixavril

Des repas à prix réduit pour tous les étudiants

Depuis 2020, les repas à 1 euro, proposés par les Crous sont une bouée de secours pour les étudiants boursiers et ceux en situation de précarité. Pour bénéficier de cette mesure, les étudiants boursiers n’ont aucune démarche à effectuer. En effet, leur statut est automatiquement reconnu via leur compte Izly. Quant aux étudiants non boursiers en difficulté financière, une évaluation sociale est nécessaire pour accéder à ce tarif avantageux. Ces repas sont pensés pour répondre aux besoins nutritionnels des jeunes, tout en s’adaptant à leur pouvoir d’achat. Avec des tarifs de 3,30 € pour les étudiants non éligibles au repas à 1 €, la restauration universitaire reste accessible à une grande majorité. En 2023, plus de 40 millions de repas ont été servis dans les 961 centres Crous, confirmant le rôle central de cette institution.

Une aide inédite pour les étudiants des zones blanches

Et bonne nouvelle : à partir du 1er février 2025, une nouvelle mesure viendra compléter cet effort ! Les étudiants habitant dans des zones dites « blanches », à savoir situées à plus de 20 minutes à pied ou en transport en commun d’un restaurant Crous ou conventionné, recevront une carte prépayée mensuelle. Cette carte sera créditée de 40 € pour les boursiers et de 20 € pour les non-boursiers. Dans les territoires ultramarins, l’aide sera portée respectivement à 50 € et 30 €, une majoration qui tient compte des spécificités locales. La carte pourra être utilisée exclusivement pour l’achat de produits alimentaires dans des commerces de proximité comme des boulangeries, supermarchés ou restaurants. Un plafond de dépense de 20 € par jour sera toutefois appliqué afin de garantir une utilisation responsable.

Un soutien bienvenu pour les zones isolées

De nombreux étudiants, particulièrement dans des zones rurales ou certaines villes éloignées des grands centres universitaires, ne peuvent pas accéder facilement aux restaurants Crous. Ces jeunes, souvent contraints de se tourner vers des solutions plus onéreuses ou moins équilibrées, bénéficieront désormais d’un soutien financier pour améliorer leur alimentation. Les recteurs des régions académiques préciseront prochainement les établissements concernés par cette aide. Si les modalités restent encore à affiner, la carte prépayée constitue une avancée majeure pour réduire les inégalités entre étudiants.

Un engagement gouvernemental renforcé

En maintenant le repas à 1 € et en déployant cette nouvelle aide, le gouvernement montre sa volonté de garantir à chacun un accès à une alimentation de qualité, quelle que soit sa situation géographique. Alors que l’année universitaire 2024/2025 marquera le démarrage de cette initiative, les étudiants des zones blanches peuvent envisager une rentrée avec plus de sérénité.