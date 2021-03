Un train qui roule à l'hydrogène en septembre

La SNCF est engagée dans un ambitieux plan en faveur de sa transition énergétique, du verdissement du ferroviaire et de la neutralité carbone, qu'elle compte atteindre en 2050. Pour y parvenir, elle investit notamment dans des rames à hydrogène. Un premier train a déjà été expérimenté dans différents pays d'Europe. Il devrait être testé en France, sur un tronçon régional, en septembre prochain.

Un train qui roule a? l'hydroge?ne en septembre - iStock-kmn-network

Des TER H2, en alternatives aux TER diesel

Tours-Loches, un premier trajet en expérimentation

Un modèle français de train hydrogène en 2024...

Les parties non électrifiées du réseau SNCF accueillent des locomotives et des automoteurs TER (Train express régional) diesel qui produisent de fortes émissions de carbone. La SNCF travaille depuis plusieurs années, avec des constructeurs comme Alstom, au développement de matériels moins polluants. C'est ainsi que des rames à hydrogène devraient venir, progressivement, remplacer le matériel diesel sur le réseau français. Une mise en circulation commerciale est prévue en 2025.Avant la mise en circulation commerciale, la SNCF va procéder à des expérimentations dont la première est prévue en septembre prochain sur le tronçon régional Tours - Loches. Un porte-parole du groupe ferroviaire français indiquait ainsi à l'AFP : « Des discussions et des études de faisabilité sont en cours pour répondre au projet de la Région Centre-Val-de-Loire, d'expérimenter un train Alstom iLint. » ; tandis qu'un responsable régional du Centre Val de Loire précisait : « Il s'agira clairement d'une circulation d'essai, pas d'une circulation commerciale, le train allemand n'étant pas homologué en France ». C'est en effet un train allemand construit par Alstom qui a été choisi pour l'expérimentation française. Ce train ultra moderne a d'ores et déjà été testé en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche entre 2018 et 2020. Les succès enregistrés ont poussé la région Centre Val de Loire à se porter candidate pour tester à son tour cette technologie verte et innovante. La ligne Tours-Loches qui a été retenue pour l'expérimentation, fait en effet partie des "petites lignes" dont la région doit entièrement reprendre la gestion.Outre cette expérimentation, la SNCF est engagée depuis 2018 avec Alstom, dans la mise au point d'un modèle français de train à hydrogène. Ce modèle bimode hydrogène-électrique pourra atteindre une vitesse maximale de 160 km/h et transporter jusqu'à 220 passagers pour une autonomie comprise entre 400 et 600 km. Les premiers essais de ces trains régionaux à hydrogène sont prévus pour 2024. Ces rames font partie d'une commande groupée de 14 trains passée à Alstom par quatre Régions françaises : La Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand-Est et l'Occitanie. Même si les discussions entre Alstom et la SNCF ont pris du retard et que les premiers prototypes de ce modèle bimode hydrogène-électrique ne devraient pas circuler avant 2024, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre français des Transports s'est félicité de cette dynamique : « Nous préparons les transitions de ces 20-30 prochaines années. L'enjeu, c'est la massification de la production d'hydrogène décarboné ».