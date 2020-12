Un nouveau parc éolien en Normandie

Le ministère de la Transition écologique a annoncé la création d'un nouveau parc éolien offshore au large des côtes normandes.

Un nouveau parc e?olien en Normandie - iStock-korhil65

Vers un huitième parc éolien offshore de France

La France dispose du 2e gisement éolien offshore d'Europe

Le développement de l'électricité renouvelable figure parmi les priorités du ministère de la Transition écologique dirigé par Barbara Pompili. Et l'éolien s'adjuge une place de choix dans les intentions ministérielles, avec un accent mis sur l'éolien offshore en particulier. L'éolien offshore - ou éolien maritime - repose sur l'installation de gigantesques éoliennes en pleine mer, là où les couloirs de vents sont les plus forts, les plus réguliers et les plus constants. Après Saint-Nazaire qui accueillera le premier parc éolien offshore de France avec l'installation de 80 éoliennes en pleine mer pour une production d'électricité couvrant les besoins de 400 000 ménages, c'est à présent au tour de la presqu'île du Cotentin. La Normandie concentrera à terme trois des quatre parcs éoliens maritimes, avec ceux installés au large des villes de Fécamp, le Tréport et Courseulles-sur-Mer. Le lancement du projet a été officialisé dans un communiqué du ministère samedi 5 décembre. Il y est ainsi fait mention du fait que le parc sera situé "à plus de 32 km des côtes et 40km des tours-observatoires Vauban de St-Vaast-la-Hougue. Sur l'ensemble de la zone portée au débat, celle-ci présente un niveau d'activité de pêche faible et des enjeux de biodiversité limités". Le ministère emploie le terme de "débat", car une consultation publique préalable a été lancée et a réuni l'avis de près de 3 000 participants. Si la consultation a suscité autant de réactions, c'est en raison du fait que l'éolien maritime compte de nombreux détracteurs, des défenseurs de l'environnement réunis au sein d'associations qui dénoncent l'impact environnemental néfaste des ces installations. Les éoliennes implantées en pleine mer sont décriées en raison des dégâts qu'elles causent sur la faune et la flore maritime des sites où elles sont implantées. Le site au large du Cotentin a ainsi été choisi puisqu'il présenterait tous les critères d'une zone dans laquelle l'impact sur la biodiversité serait le moins important.Avec une capacité de production d'électricité de l'ordre de 1 000 mégawatts environ, ce futur parc éolien couvrira à terme les besoins de non moins de 800 000 foyers français. Il entrera en phase de construction à compter de 2022. Le gouvernement entend bien capitaliser autant que possible sur l'éolien maritime car la France dispose tout de même du deuxième gisement d'Europe en la matière. Le potentiel de production d'électricité éolienne est majeur, il est estimé à plus de 30 000 mégawatts au total. D'autant qu'une éolienne maritime peut produire jusqu'à deux fois plus d'électricité qu'une éolienne terrestre. Mais tout l'enjeu est de faire coïncider les besoins en production d'électricité d'origine renouvelable avec la préservation de la biodiversité. Le ministère de la Transition écologique explique dans son communiqué que le débat public à notamment permis de mettre en avant des "points d'attention sur la cohabitation des usages en mer, dont la pêche, et sur la nécessité de maîtriser les impacts environnementaux du parc".