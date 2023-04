Un château de conte de fée à moins de 30 minutes de Lyon, est à vendre

Une tourelle, des couleurs pastel: cette demeure du 19e siècle dispose d’un cadre qui se mérite puisque le bien est proposé pour un peu plus de 2 millions d’euros.

Ce n’est pas le château de la princesse Raiponce, dans le dessin animé Disney, mais presque. La tourelle qui se dresse, évoque celle où était enfermée la princesse aux longs cheveux. À l’intérieur de ce château du 19e siècle de 526 m² situé sur la commune de Gleizé (69), à seulement 25 minutes de Lyon et à 5 minutes de Villefranche-sur-Saône, on retrouve une rambarde magistrale d’un ton vert et or d’origine, qui nous plonge dans un univers féerique . « Elle est dans le style des années 1900, ainsi que beaucoup d’autres éléments décoratifs de la maison. Les boiseries en noyer sculptées et le plafond peint du grand salon restent dans ce même style ainsi que la verrière extérieure », précise Barnes Lyon , qui propose le bien à la vente.

La propriété compte 8 chambres dont une aux tons très doux, rose poudré et bleu pastel, une autre jaune pâle et une troisième aux tonalités vert d’eau et blanc. Le bien pourrait comprendre encore plus de chambres puisque le deuxième étage qui s’étend sur 300 m² est aménageable en chambres et en salles de bain. Il dispose aussi de trois dépendances composées de granges et d’une écurie mais qui peuvent aussi être transformées en chambres d’amis. Un logement de gardien figure également parmi ses attributs. Vous serez certains de ne pas manquer de place! Un bien rare car il « allie le charme à la beauté, c’est un château en pierres dorées qui n’est pas démesuré », souligne Barnes Lyon.

Entre 7930 et 10.770 euros d’énergie par an

Le magnifique salon et ses plafonds peints, les boiseries en noyer et les cheminées tout comme la table basse supportée par des chérubins en or, complètent ce décor digne d’un conte . Un charmant bureau au rez-de-chaussée donne aussi dans les tons bleu pastel. Un grand parc arboré de plus d’un hectare, deux très belles caves et un ancien bassin complètent cet ensemble. Un cadre de rêve qui se mérite puisque le bien est affiché au prix de 2,15 millions d’euros.

Seule zone d’ombre au tableau qui vient écorner quelque peu cette image de conte de fée: les prix de l’énergie. Le montant moyen estimé pour les dépenses annuelles d’énergie, fixé à partir des prix de l’énergie de l’année 2021, est estimé entre 7930 € et 10.770 €. La propriété est effectivement chauffée au gaz de ville avec une chaudière de 1997. Toutefois, Barnes propose des alternatives plus économes: « Une pompe à chaleur pourrait permettre de faire de grosses économies permettant un retour rapide sur l’investissement. L’isolation du toit permettra aussi quel que soit le mode de chauffage de réduire la facture énergie en garantissant un meilleur confort de vie .»