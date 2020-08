Transports en commun : En Ile-de-France, un pass Navigo à 24 € par an pour les enfants

Le forfait Imagine R Junior sera disponible dès mardi 1er septembre. Il s'agit d'un abonnement illimité permettant aux jeunes Franciliens de 4 à 11 ans d'emprunter l'ensemble des bus, métros, RER, tramways et trains de la région sept jours sur sept. Il est proposé au prix de 24 € par an.

Les Franciliens âgés de moins de 12 ans pourront bénéficier à partir du mardi 1er septembre d'une carte de transport permettant de se déplacer partout dans la région de manière illimitée. Baptisé forfait Imagine R Junior, l'abonnement est proposé aux familles au tarif de 24 € par an. Avec cette offre, l'objectif d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) est de faciliter l'accès aux transports en commun des plus jeunes.

Le financement du dispositif coûte 30 millions d'euros à la région et à IDFM, indique Le Parisien. Mais Valérie Pécresse, présidente des deux entités, avait estimé au moment de présenter l'abonnement annuel que ce dernier représentait « une aide au pouvoir d'achat des familles et un réducteur d'inégalités ». Les transports étant gratuits pour les enfants de moins de 4 ans, le forfait Imagine R Junior est réservé aux petits Franciliens de 4 à 11 ans. Ils sont au nombre d'1,4 million.

Multiplier le nombre de souscripteurs par 20

Jusqu'à il y a peu, une famille devait débourser jusqu'à 350 € chaque année si elle souhaitait faire bénéficier un de ses enfants de l'offre Imagine R. Il s'agit d'une carte de transport valable sept jours sur sept dans les métros, RER, bus, tramways et trains d'Ile-de-France. Face au prix du produit et à la proximité entre les domiciles et les établissements scolaires des écoliers de primaire, le dispositif séduisait peu. En 2019, 9 500 abonnements seulement avaient été souscrits.

En appliquant cette nouvelle tarification, IDFM espère voir 200 000 utilisateurs profiter du programme mis en place. Celui-ci vient compléter la mesure prise par la Mairie de Paris qui avait rendu entièrement gratuits les transports publics dans la capitale pour ses habitants de moins de 12 ans, rappelle le quotidien francilien. La Ville proposait en fait le remboursement du forfait Imagine R scolaire à 350 € par an. Paris va donc réaliser une économie substantielle puisqu'elle ne défrayera désormais plus que de 24 € les familles qui en feront la demande.