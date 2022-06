Le concept du financement citoyen pour la transition énergétique poursuit son envolée : telles sont les conclusions de la 6e édition du Baromètre dédié au crowdfunding du secteur des énergies renouvelables, réalisée en partenariat avec l'association Financement Participatif France.

Transition énergétique : le crowdfunding explose / iStock.com - svetikd

100 M€ en 2020 et 185 M€ en 2021 : un succès grandissant

Le succès du crowdfunding (ou financement participatif) se confirme d'année en année. En 2020, la barre des 100 millions d'euros avait déjà été franchie, mais l'année 2021 a été particulièrement prolifique avec un total de 185 M€, auxquels il faut ajouter 2,2 M€ collectés par le mouvement citoyen Énergie Partagée. L'augmentation est donc de plus de 82 % par rapport à l'année précédente. Il faut savoir qu'en 2016, le montant collecté ne dépassait pas les 11 millions d'euros... En 2021, les plateformes en ligne dédiées au crowdfunding ont permis le financement de quelque 367 projets liés à la transition énergétique. Quand elles seront opérationnelles, ces initiatives seront susceptibles de produire un supplément de 2 601 mégawatts d'énergies renouvelables.

Le financement participatif, pour quels projets ?

Le concept attire particulièrement les acteurs historiques du secteur, qui proposent des projets centrés sur les énergies nouvelles et renouvelables (centrales solaires ou hydrauliques, énergie éolienne, biogaz, géothermie...). De nouveau, c'est l'énergie solaire qui décroche la palme, en totalisant 103,4 millions d'euros (soit 80 % des projets et 70 % des sommes collectées). Les projets photovoltaïques, répartis à parts égales sur les toits et au sol, sont les plus valorisés. Avec 15,7 M€, le biogaz prend la 2e place, suivi par l'efficacité énergétique (12,6 M€). L'éolien arrive en 4e position avec 11,4 M€ collectés en crowdfunding, pour financer une quarantaine de projets (dont le parc éolien en mer de Fécamp, qui a remporté un beau succès). Après une année 2020 non concluante (3 M€ seulement), il semble donc se ressaisir et prendre un nouveau départ. Les autres concepts ont encore du mal à tirer leur épingle du jeu : 1,7 M€ pour l'hydroélectricité, 700 000 € pour la mobilité, 600 000 € pour le réseau chaleur EnR et 100 000 € pour la géothermie.

Le crowdfunding, comment ça marche ?

La démarche est simple et facile d'accès : à partir de quelques centaines d'euros, les épargnants peuvent financer des projets liés à la transition énergétique. Mais le concept du crowdfunding ne s'arrête pas là : il est également possible de prêter de l'argent à un acteur de l'immobilier pour le financement d'un programme de construction (logements ou bureaux) ou de rénovation. Le crowdfunding immobilier, qui a eu le vent en poupe ces dernières années, est intéressant pour le citoyen-investisseur, le rendement de ce type de placements pouvant en effet atteindre 7 à 12 % par an. Le candidat à l'épargne verte peut aussi envisager le financement participatif des sociétés ou des startups dont l'activité est liée à la transition énergétique et à la préservation des ressources de la planète. En 2021, les 21 startups qui ont fait appel à la participation citoyenne ont pu collecter un total de 11 millions d'euros. Les projets en quête de financement sont accessibles en ligne, sur les plateformes dédiées.