Strasbourg : la facture de gaz de 25 000 foyers baissera en 2025 grâce à un nouveau réseau de chaleur

Une nouvelle chaufferie disposant de deux chaudières biomasse va être construite. (Photo d'illustration) (stevepb / Pixabay)

Pas moins de 25 000 logements et infrastructures de l’Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin) vont voir leurs factures d'énergies baisser d'ici 2025. Le réseau de chaleur Ouest Strasbourg des quartiers va en effet être étendu à d'autres quartiers et fonctionnera bientôt à 88 % avec des énergies renouvelables et de récupération.

Sur décision de l’Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin), le réseau de chaleur Ouest Strasbourg va être développé et transformé à partir du printemps 2023, rapporte Actu Strasbourg . D’ici 2025, ce système de chauffage collectif sera étendu à deux autres quartiers et va opérer une transition énergétique. Ce chantier permettra à 25 000 logements et infrastructures de réduire leurs factures d’énergies.

Des énergies renouvelables et de récupération

Pour l’heure, pour apporter chauffage et eau chaude sanitaire à ses abonnés raccordés, le réseau Ouest Strasbourg est alimenté à 50 % par du gaz naturel et à 50 % par du biométhane. Avec la transformation, il fonctionnera à l'avenir à 88 % avec une combinaison d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R).

Plus de 40 % de ces EnR&R proviendront de l’hôpital de Hautepierre, qui dispose de nombreux équipements frigorifiques pour refroidir ses systèmes médicaux de haute technologie et ses bâtiments. Ces équipements produisent de la chaleur pour obtenir du froid – autant de chaleur qui va donc être réinjectée dans le réseau, dont l’hôpital est d’ailleurs le plus gros consommateur.

Une économie de 37 %

En parallèle, une nouvelle chaufferie avec deux chaudières biomasse va être construite et alimentée essentiellement avec du bois. Dans un souci de respect de l’environnement, un dispositif avec 5 niveaux de traitement de fumée va être installé sur ces équipements afin de réduire fortement les émissions de poussières.

Au total, ces travaux vont coûter à ENGIE Solutions, via sa filiale EVOS (Énergies Vertes Ouest Strasbourg) gestionnaire du réseau, 92 millions d’euros. Le projet permettra en retour de réduire les factures d'énergie car les tarifs seront en grande partie décorrélés des fluctuations des prix des énergies fossiles. Un nouvel abonné actuellement chauffé au gaz bénéficiera ainsi en moyenne d’une économie de 37 %, selon Thierry Landais, directeur du territoire Nord Engie Solutions.