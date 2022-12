Stationnement : 200 000 contraventions déjà dressées à Paris pour les motos et scooters

Paris fait la chasse au stationnement sauvage des deux-roues motorisés. Illustration (652234 / Pixabay)

La mairie de Paris fait le bilan de la mise en place en septembre dernier du stationnement payant pour les deux-roues dans la capitale. En trois mois, 200 000 forfaits de post-stationnement (FPS) ont été dressés à ceux qui ne respectaient pas la nouvelle mesure.

Trois mois après la mise en place du stationnement payant pour les deux-roues à Paris, c'est l'heure du bilan. Depuis le mois de septembre, 200 000 forfaits de post-stationnement (FPS) ont ainsi été dressés à l'encontre de deux-roues thermiques, rapporte Le Parisien . Un « bilan très positif » selon David Belliard, l’adjoint à la maire (EELV) de Paris en charge des mobilités.

Ce chiffre correspond à plus du quart des quelque 760 000 deux-roues immatriculés à Paris et en petite couronne. Pour l'adjoint, la mesure se traduit par « moins de scooters et de motos thermiques » et « de plus en plus de scooters électriques qui circulent » . Certains usagers ont opté pour les cartes de stationnement pour deux-roues. Elles permettent aux résidents encore équipés de deux-roues thermiques d'obtenir un tarif préférentiel pour stationner : 31 100 cartes ont été distribuées.

40 % d'usagers ont payé leur stationnement en octobre

Selon les chiffres de la Ville de Paris, 40 % des usagers de deux-roues thermiques motorisés se sont acquittés en octobre de leur droit de stationnement. Dans l'entourage de David Belliard, on estime que si pour l'instant le taux de paiement reste stable, il va « augmenter dans les prochaines semaines ou les prochains mois » .

Outre le stationnement payant, la Ville se met en chasse au stationnement gênant. Depuis septembre, ce sont environ 5 000 deux-roues motorisés mal stationnés qui ont été enlevés et conduits en fourrière.