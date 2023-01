Silver Économie : un secteur toujours plus porteur et mille degrés de nuances à maitriser !

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Si le terme était encore plein de mystère pour certains il y a quelques années, il est aujourd'hui sur toutes les bouches ! La Silver Économie est en pleine expansion, et face au développement démographique et autres évolutions de la société, cela n'est pas près de changer. Au contraire, le rythme de croissance du secteur promet de beaucoup s'accélérer.

Rappel : qu'est-ce que la Silver Économie ?

La Silver Économie fait littéralement référence à la couleur argent, associée à la couleur de cheveux gris argentés de nos ainés, les seniors. Sous ce nom peu commun se cachent ainsi l'ensemble des services et produits destinés à la catégorie des seniors.

Mais qu'est-ce qu'un senior nous direz-vous ? Si d'après le dictionnaire, sont concernées par le terme “senior” toutes les personnes âgées de plus de 50 ans, l'OMS et le Gouvernement tendent plutôt à utiliser ce terme pour les personnes franchissant le cap de la soixantaine.

Améliorer la qualité de vie des personnes âgées, garantir leur autonomie le plus longtemps possible ou même allonger leur espérance de vie : tels sont les principaux objectifs de la Silver Économie.

Comme nous l'indique le site du Gouvernement , beaucoup de secteurs sont concernés par la Silver Économie. On retrouve parmi eux :

● la santé : soins à domicile, médecine à distance, nutrition, objets de santé connectés... ;

● la sécurité et l'autonomie : téléassistance, détecteurs... ;

● l'habitat : logements adaptés, domotique... ;

● les services : services à la personne, aide-ménagère, prévoyance... ;

● les loisirs : tourisme, sport, jeux... ;

● la communication : téléphones mobiles, tablettes, Internet... ;

● les transports : aides à la mobilité, transports adaptés...

A lire aussi : Silver économie : En route vers le nouvel Eldorado !

La Silver Économie en chiffres

D'après la dernière étude de l'Insee, un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2050. En seulement vingt ans, la part des plus de 60 ans a progressé de 4,7 points. Aujourd'hui, plus de 20,5% de la population française est représentée par la catégorie des seniors.

L'explosion de la part des seniors est due à l'augmentation de l'espérance de vie. Avec des techniques médicales de plus en plus abouties, le vieillissement de la population est de plus en plus marqué en France.

Raison pour laquelle la Silver Économie est un secteur porteur, en pleine expansion. D'après une étude du groupe Xerfi, on estime que l'économie du vieillissement pèsera 109 milliards d'euros en 2026, son rythme de croissance étant constant depuis des années maintenant. Et contrairement à d'autres secteurs dits porteurs mais finalement fondés sur peu de choses (transport, mutation énergétique, agriculture, ou encore automobile), la Silver Economie fait, elle, face à une réelle mutation démographique.

Alireza Gorzin, Président de BFG Capital, nous en parle : “évoluant dans le domaine de la Silver Économie depuis près de vingt ans maintenant, je ne peux que constater la croissance fulgurante du secteur. Grâce à notre activité, nous participons activement à celle-ci, en augmentant considérablement le bien vieillir de nos aînés. Trop longtemps mis de côté, nos seniors méritent que le marché se développe de manière encore plus importante, et que nous nous adaptions enfin aux changements de la société.”

Si le secteur se développe en continu, les mœurs doivent quant à elles, changer plus vite. “Alors que la population vieillit, on constate malheureusement que plus de 54% des plus de 55 ans n'ont pas commencé à épargner pour financer leur vieillissement. Or, avec une espérance de vie de plus en plus longue, les seniors vont ressentir le besoin d'avoir de la liquidité de plus en plus longtemps, et ce ne sont pas les pensions de retraite qui combleront ce manque.”, ajoute Alireza Gorzin.

Avec un tel changement démographique, le système actuel des retraites n'est définitivement plus efficace. L'Insee et le Conseil d'orientation des retraites (COR) prévoient d'ailleurs que le ratio actif cotisant/retraité se situera à 1,3 actif pour 1 retraité en 2070 contre 1,7 pour 1 en 2020, 2,2 pour 1 en 2000 ou encore 2,7 pour 1 en 1980. Autrement dit, il faudra à peu près quatre salariés pour financer les pensions de trois retraités.

En conclusion, la Silver Économie est un secteur à part entière qu'il faut appréhender sur de multiples points. Si les entreprises ont bien compris les enjeux, c'est dorénavant à tous les Français de se rendre compte que l'espérance de vie augmente, et qu'il est important d'agir le plus tôt possible pour s'assurer de jours meilleurs, plus longtemps.

Achevé de rédiger le 3 janvier 2023 par Amélie Yem, Chargée de missions en développement chez BFG Capital