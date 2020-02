Seine-Saint-Denis : 80 000 logements bientôt équipés d'économiseurs d'eau pour réduire les factures

80 000 logements de Seine-Saint-Denis vont pouvoir bénéficier gratuitement de kits éco-mousseurs à installer sur les robinets, afin de réduire efficacement leur consommation d'eau. Le dispositif est intégralement financé par le conseil départemental. Environ 13 % des habitants du département devraient pouvoir en bénéficier.

Un petit geste simple pour de vraies économies. En Seine-Saint-Denis, les élus du conseil départemental ont décidé de financer l'installation d'économiseurs d'eau dans 80 000 logements du département, rapporte Le Parisien, mardi 4 février. Les premiers kits seront installés dès la semaine prochaine.

Selon Stéphane Troussel, président (PS) du conseil départemental, cette mesure « bonne pour la planète et pour le pouvoir d'achat » devrait permettre aux habitants bénéficiaires d'économiser jusqu'à 250 € sur leur facture d'eau annuelle.

Des installations vétustes, source de surconsommations

L'eau est un poste de dépense important, d'autant que son prix ne cesse d'augmenter. Dans certains logements anciens, le débit d'eau au robinet est beaucoup trop important, ce qui occasionne une surconsommation.

« La moyenne est autour de 8 à 12 litres par minute. Mais dans certains foyers, on monte parfois à 20 ou 25 litres, et dès qu'on ouvre le robinet, pour se laver, faire la vaisselle ou autre, on subit cette surconsommation », explique auprès du quotidien francilien Florian Gougeon, chargé de projet chez Shakti 21, une association qui lutte contre la précarité énergétique en Seine-Saint-Denis.

Une consommation réduite jusqu'à 50 %

Les logements seront équipés d'éco-mousseurs dans leur cuisine et leur salle de bains, ce qui permettra de diminuer le débit de l'eau au robinet. Les kits se présentent sous forme d'une petite grille à visser au niveau du robinet, ou sous la forme d'un pommeau de douche spécial à installer dans la salle de bains. En mélangeant l'eau avec de l'air, ils permettent de réduire la quantité d'eau à la sortie du robinet jusqu'à 50 %.

Au total, environ 200 000 foyers pourront bénéficier de ce dispositif, soit 13 % de la population du département de Seine-Saint-Denis. Le conseil départemental espère équiper 20 000 logements chaque année jusqu'en 2024.