Sécheresse : ces villes où toutes les maisons sont exposées au risque de fissures

Certaines communes sont exposées à un risque fort de retrait-gonflement d'argiles. (illustration) (Michael Krause / Pixabay)

Les épisodes de sécheresse peuvent causer d'importants dégâts aux maisons avec le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA). Selon les données de NamR, toutes les maisons individuelles de plusieurs communes en Ile-de-France, en Haute-Garonne, dans le Gers ou encore dans les Bouches-du-Rhône sont exposées à un risque de RGA très élevé.

Les épisodes de sécheresse n’ont pas seulement des conséquences sur les réserves en eau ou sur les récoltes. Elles peuvent aussi endommager les habitations avec le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA). Au total, plus de 10 millions de maisons individuelles, les plus menacées, sont construites sur un sol classé à risque moyen ou fort. Selon le spécialiste de la data NamR, dans certaines communes, l’intégralité des maisons individuelles est ainsi exposée à un risque fort de retrait-gonflement d'argiles, rapporte BFM Immo .

Six villes à haut risque en Ile-de-France

Rien qu’en Ile-de-France, on compte six localités où l’intégralité des maisons individuelles sont exposées à un risque fort de RGA. Parmi ces communes, on retrouve trois villes de taille moyenne de Seine-Saint-Denis. Montfermeil d’abord, où l’ensemble de ses 7 868 maisons individuelles sont exposées à risque fort de RGA. Même chose au Raincy, avec 3 041 maisons individuelles, toutes à risque fort, ou encore à Clichy-sous-Bois, où les 2 583 maisons individuelles de la ville sont concernées.

Dans la région, cette situation concerne aussi des villes de plus petite taille, comme Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), avec ses 4 998 maisons individuelles, toutes menacées. La Verrière (Yvelines) est également à 100 % de risque fort pour ses 825 maisons individuelles. Enfin, Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) possède de même un risque de 100 % sur ses 338 maisons individuelles.

Un risque concentré en Occitanie et PACA

Au-delà de l’Ile-de-France, onze autres communes sont concernées pour 100 % de leurs maisons individuelles par ce risque fort de RGA. Toutes sont situées dans le Sud, en majorité en région Occitanie. Cinq se situent en Haute-Garonne : Balma (4 704 maisons), Saint-Jean (4 133 maisons), Castelginest (3 540 maisons), L'Union (5 117 maisons) et Quint-Fonsegrives (1 982 maisons).

À cela s’ajoutent trois villes du Gers, dont Auch, la préfecture (8 760 maisons individuelles), L'Isle-Jourdain (3 949 maisons) et Fleurance (4 251 maisons). Enfin, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, trois villes des Bouches-du-Rhône sont concernées par ce risque fort de RGA pour 100 % de leurs maisons individuelles : Gignac-la-Nerthe (4 100 maisons), Fuveau (4 655 maisons) et Saint-Victoret (2 753 maisons).