SCPI Vendôme Régions (Norma Capital) : une hausse du dividende au T3 2023

Le contexte actuel du marché immobilier n’est plus aussi porteur qu’il y a un an. Sur le segment des SCPI, on commence à observer des sujets de liquidité sur certains véhicules en raison de retraits importants initiés par les investisseurs institutionnels. Parallèlement à ce phénomène, des baisses de prix de parts ont été actées sur une vingtaine de SCPI durant l’été, en particulier sur celles investies en actifs de bureaux franciliens. Par contraste, la SCPI Vendôme Régions de la société de gestion Norma Capital se distingue par un prix de part stable depuis mai 2022 et un dividende qui a progressé de plus de 12% entre le 1er et le 3ème trimestre 2023. Un résultat lié à l’indexation des loyers sur l’inflation. La collecte nette de Vendôme Régions reste très dynamique à plus de 51 millions d'euros au 3ème trimestre.

Saisir les opportunités de marché

C’est un des paradoxes du marché immobilier actuel : les prix baissent et il y a plus de vendeurs que d’acheteurs… mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde. En effet, cette situation est pénalisante pour certaines SCPI historiques très exposées aux marchés immobiliers les moins porteurs dans la conjoncture actuelle : les bureaux situés en Île-de-France. Elles sont forcées de revoir à la baisse leurs prix de parts, parfois jusqu’à -17% pour les plus touchées d’entre elles. Cela se conjugue avec des retraits institutionnels importants qui gomment leur collecte brute (elle-même fortement ralentie) et créent des files d’attente pour le rachat des parts . Ces véhicules ne sont donc pas en position d’investir sur les marchés immobiliers, contribuant à raréfier le groupe des acheteurs potentiels.

À l’inverse, les SCPI qui continuent à collecter comme Vendôme Régions (51 millions d'euros de collecte nette au T3 2023 après 53,8 millions d'euros au T2 et 75,2 millions d'euros au T1, avec des retraits très limités du fait de la quasi-absence d’institutionnels au capital) se retrouvent avec une moindre concurrence sur les biens mis en vente et réalisent de très bonnes affaires .

« Pour la SCPI Vendôme Régions, la période est propice à l’acquisition et à la consolidation de son portefeuille », résume la société de gestion dans sa dernière publication trimestrielle. Au 3ème trimestre, ce sont ainsi 5 actifs qui ont été négociés pour plus de 66 millions d'euros au total, avec également la signature de 4 promesses d’achat pour 21,8 millions d'euros. « Certaines de ces acquisitions laissent présager une consolidation de la qualité des dividendes à venir », estime Norma Capital , ce qui signifie que les taux de rendement immobilier négociés sur ces nouveaux actifs sont probablement meilleurs en moyenne que ceux en vigueur sur le patrimoine pré-existant de la SCPI.

Bénéficier de l’indexation des loyers sur l’inflation

Si la période actuelle est peu propice aux plus-values sur l’immobilier, un autre effet joue positivement sur cette classe d’actifs : l’inflation. En effet, l’indexation des loyers sur l’inflation permet aux meilleurs actifs de faire progresser leur rentabilité . Sur Vendôme Régions, cet impact est clairement visible grâce à un positionnement sur des actifs de qualité (majoritairement régionaux) et un taux d’occupation financier de 95% !

Le dividende versé au 3ème trimestre de 10 euros par part est ainsi en hausse de plus de 9% par rapport à celui du 2ème trimestre et de plus de 12% par rapport à celui du 1er trimestre. L’objectif de taux de distribution annuel (non garanti) est d’environ 6% en 2023 , contre 5,71% réalisé en 2022.