SCPI Vendôme Régions (Norma Capital) : plus de 75 millions d’euros de collecte au T1 2023

Dans le dernier bulletin trimestriel d’information de la SCPI Vendôme Régions publié il y a quelques semaines, la société de gestion Norma Capital annonce une distribution de 8,88 d'euros par part au titre du premier trimestre : cela représente un montant équivalent à celui versé au T1 2022. D’autre part, la collecte sur ce véhicule régional diversifié atteint plus de 75 millions d'euros sur cette période, un montant supérieur à celui du 4ème trimestre 2022.

La capitalisation de Vendôme Régions dépasse désormais la barre des 700 millions d’euros. Une autre information importante est diffusée par la société de gestion : un arrêt de la souscription de nouveaux emprunts au regard du coût actuel du financement.

75 millions d’euros de collecte nette au T1 2023

L’activité commerciale sur la SCPI Vendôme Régions ne semble pas ralentir : avec 7 5 millions d'euros de collecte nette , le 1er trimestre 2023 enregistre un chiffre particulièrement élevé , supérieur de presque 20% à celui du 4ème trimestre 2022 . Le montant collecté au 1er trimestre 2023 est également supérieur à celui du T1 2022. De plus, la capitalisation a tout simplement doublé en 15 mois, passant de 349 millions d'euros au 31/12/2021 à 709 millions d'euros au 31/03/2023.

Néanmoins, une petite partie de cette progression est liée à la revalorisation du prix de part , passé de 655 euros à 670 euros le 02/05/2022. Dorénavant, le nombre d’associés de cette SCPI s’élève à 15.386 : un chiffre qui a doublé depuis le 31/12/2021.

Une marge de progression du prix de part

La société de gestion Norma Capital communique sur une valeur de reconstitution de 709 euros par part au 31/12/2022 pour Vendôme Régions : une très légère baisse par rapport au 31/12/2021 où la valeur de reconstitution était de 711,15 euros par part. Néanmoins, cette valeur conforte la décote de la SCPI autour de 5,5%. On peut voir cela de deux manières :

soit la société de gestion choisit d’utiliser cette marge de manœuvre pour revaloriser sa SCPI dans le prolongement de ce qui a été fait historiquement : revalorisation cumulée de 8,06% depuis sa création en 2015 ; soit cette marge de sécurité sera mise à profit pour conserver le niveau actuel du prix de part en cas de dégradation future du marché immobilier, alors que certains concurrents risqueraient de devoir baisser leurs prix de parts.

En tout état de cause, la SCPI Vendôme Régions affiche aujourd’hui un TRI à 5 ans très respectable de 5,56% , incluant la distribution et les revalorisations effectuées depuis 2018. Un chiffre tout à fait remarquable si l’on considère qu’il a été réalisé avec deux crises économiques majeures traversées au cours des 3 dernières années : la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

Un moindre recours au financement

La SCPI Vendôme Régions est l'une des moins endettées du marché , avec un effet de levier lié au financement limité à 11,51%. En pratique, cette politique prudente de la société de gestion signifie qu’elle n’a pas anticipé sur la collecte pour réaliser ses acquisitions, un choix qui s’avère judicieux dans les circonstances actuelles où « les conditions d’emprunt sont particulièrement coûteuses », selon ses termes. D'autre part, elle précise que « cette situation , de par son contexte moins concurrentiel , constitue tout de même une période favorable pour la SCPI Vendôme Régions », qui bénéficie d’une « diminution du nombre d'acteurs de l’investissement en mesure d'acheter des biens immobiliers ».

Compte tenu des coûts induits, Norma Capital annonce avoir choisi « d’arrêter la contractualisation d’emprunts en attendant un retour à des conditions plus propices » pour la SCPI Vendôme Régions, ce qui ne l’empêche pas de saisir « toutes les opportunités d’acquérir des biens immobiliers de qualité ». La preuve en est que pas moins de 18 nouveaux actifs ont été signés dans plusieurs régions françaises au cours du 1er trimestre 2023 pour un montant global engagé de 100 millions d'euros.

