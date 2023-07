Santé : voici ce que pourrait bientôt vous coûter une consultation chez le dentiste

L'objectif de cette convention est d'améliorer la prévention bucco-dentaire chez les jeunes. (Illustration) (Mistcaller/ Pixabay)

Signée par les syndicats vendredi 21 juillet 2023, la nouvelle convention des chirurgiens-dentistes et de l’Assurance maladie va entraîner une augmentation des tarifs de certains soins. En parallèle, de nouveaux actes seront remboursés par la Sécurité sociale. L'objectif est d'améliorer la prévention bucco-dentaire chez les 3-24 ans.

La nouvelle convention des chirurgiens-dentistes et de l’Assurance maladie a été signée par les syndicats représentatifs de la profession vendredi 21 juillet, rapporte Capital . Cette convention, qui encadre l’exercice des chirurgiens-dentistes de septembre 2023 à 2028, marque un virage préventif en matière de santé bucco-dentaire, en particulier pour les 3 à 24 ans. Certains tarifs vont ainsi être augmentés et de nouveaux actes seront remboursés par la Sécurité sociale.

Nouveaux tarifs et remboursements

Tout d'abord, cette nouvelle convention marquera l'arrivée, dès le 1er janvier 2025, d'une obligation de réaliser des examens bucco-dentaires pour les enfants de 3 à 24 ans tous les ans. L'objectif est de créer une « génération sans carie » . En parallèle, le prix de ces examens va augmenter de 10 €. Le tarif du bilan simple va donc passer à 40 €, celui du bilan avec une ou deux radios à 52 € et celui du bilan avec trois ou quatre radios (ou une radio panoramique) à 64 €.

En ce qui concerne les nouveaux actes qui seront progressivement remboursés par la Sécurité sociale, le remboursement du vernis fluoré sera étendu aux jeunes âgés de moins de 24 ans dès le 1er janvier 2026. Même chose pour le fluorure diamine d'argent et la pose d'un mainteneur d'espace interdentaire unitaire scellé. Enfin, la pose d'une coiffe pédodontique sera également remboursée dès 2026.

Une répartition changée

De plus, dès le 1er janvier 2024, les dentistes pourront augmenter les tarifs de certains actes conservateurs à hauteur de 30 % pour les 3-24 ans. Le montant d’une restauration coronaire avec ou sans ancrage va passer de 90 € à 117 €, et celui d'une exérèse (sorte d'extraction) de la pulpe vivante d’une incisive ou canine permanente de 40 à 52 €. Enfin les tarifs des soins conservateurs augmenteront de 4 % au 1er janvier 2025, et ce pour toute la population.

Au total, ce virage préventif constitue l'essentiel de l'enveloppe de 613 millions d'euros dédiée à cette nouvelle convention. Dans le cadre des contrats responsables, les organismes complémentaires contribueront à hauteur de 230 millions d'euros en prenant en charge le ticket modérateur. Leur participation va par ailleurs passer de 30 % à 40 % à l'automne.