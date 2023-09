Salaires : quelles sont les 10 villes qui offrent les meilleures rémunérations en moyenne ?

Avec ses grandes entreprises et un coût de la vie plus élevé, Paris arrive logiquement à la première place. Illustration. (MOERSCHY / Pixabay)

Quelles sont les villes qui offrent les meilleures rémunérations ? Pour répondre à cette question, un salaire moyen mensuel a été établi pour chacune d'elles en prenant en compte la masse salariale et le nombre de salariés. Il en ressort que les plus grandes villes ne sont pas toujours celles où les salariés sont le mieux payés.

Les salaires ne sont pas les mêmes partout. En fonction de la ville où l’on réside, on est susceptible de gagner plus ou moins d’argent. Un classement établi par Business Cool en août 2023 dresse ainsi la liste des communes, ou des aires urbaines françaises, qui offrent les rémunérations les plus élevées en moyenne.

Pour ce faire, un ratio a été calculé en prenant en compte des données publiées par le gouvernement pour chaque ville au dernier trimestre 2022. Ces dernières concernent la masse salariale générée dans une zone géographique, à savoir l’ensemble des rémunérations brutes des salariés, ainsi que le nombre de salariés présents dans cette zone.

La capitale logiquement en tête

Ainsi, Paris se positionne à la première place avec un salaire moyen mensuel de 3 940 euros, soit près de 1 350 euros de plus que la moyenne nationale (2 587 euros). Rien d’étonnant lorsqu’on sait que les plus grandes entreprises sont basées dans la capitale et que la vie y est plus chère que dans le reste du pays, comme l’explique Capital .

D’après ce classement, les plus grandes villes ont les plus grosses masses salariales, mais pas forcément les plus gros salaires moyens au regard de leurs effectifs. À ce titre, Versailles-Saint-Quentin se classe deuxième avec 3 586 euros de salaire moyen par mois. La dernière place du podium revient à Saclay (Essonne) et ses 3 354 euros mensuels. Cette dernière commune affiche une masse salariale élevée pour un effectif moindre.

Toulouse en dixième position

Le reste du classement est composé, dans l’ordre, des Savanes avec 3 319 euros, de la Seine-Yvelinoise (3 267 euros), de Lyon à la sixième place (2 981 euros), suivie de Grenoble (2 981 euros), Cannes (2 975 euros) et Bagnols-sur-Cèze (2 891 euros). Toulouse complète le top 10 avec 2 889 euros de salaire moyen par mois.