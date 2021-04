Les nouveaux compteurs d'eau ont permis d'identifier des problèmes de consommation chez certains locataires. (Pixabay / Skitterphoto )

A Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), des habitants de la cité Allende sont vent debout contre leur bailleur social Logirep. Ce dernier réclame des factures d'eau à régulariser à ses locataires avec des montants parfois très élevés. Le bailleur explique que les personnes concernées étaient jusqu'à présent facturées sur la base d'un forfait et non de leur consommation réelle, ce qui expliquerait cette régularisation.

Depuis le mois de janvier dernier, certains locataires de la cité Allende à Saint-Denis reçoivent des courriers de régularisation de factures d'eau. Et les montants sont parfois très importants. Face à cette situation qu'ils ne comprennent pas, ces habitants dénoncent une « injustice » et un « abus » de la part du bailleur social Logirep, rapportent nos confrères de France Bleu Paris lundi 19 avril.

« On ne sait pas d'où sort ce montant »

« On me dit que je dois payer 6 786 euros alors que mon loyer est de 700 euros d'habitude », a expliqué l'un des locataires concernés. « On ne sait pas d'où sort ce montant, on les appelle, on leur envoie des mails mais ils ne nous donnent jamais d'explication », déplore une autre habitante de la cité Allende.

D'où viennent ces demandes de régularisation ? Selon le bailleur social, le déploiement de nouveaux compteurs d'eau l'an dernier par la société ISTA a permis de se rendre compte que « plusieurs locataires n'étaient pas facturés sur leurs consommations réelles mais sur un forfait (en deçà des consommations) ».

43 locataires connaissent une forte régularisation

Au total, 328 locataires présentent une « régularisation débitrice ». « Parmi eux, 43 locataires connaissent, il est vrai, une forte régularisation », explique Logirep. Dans le même temps, 198 autres foyers présentent une régularisation créditrice et seront donc remboursés.

Face au désarroi des locataires, le bailleur social a proposé de les rencontrer lors d'une réunion ainsi que de programmer un échelonnement de la régularisation. Les locataires, eux, souhaiteraient plutôt un nouveau calcul des charges. Une pétition a d'ailleurs été lancée pour dénoncer cette situation.