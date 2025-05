RSA, APL, aides locales... Quelles sont les régions les plus généreuses ?

Certaines régions sont plus généreuses en termes d'aides sociales que d'autres. (illustration) (Moerschy / Pixabay)

Difficile de connaître toutes les aides auxquelles on peut prétendre. En 2022, la DRESS estimait par exemple à 34 % le taux de non-recours au revenu de solidarité active (RSA), à savoir le nombre de bénéficiaires potentiels ne faisant pas les démarches pour l’obtenir. Ce chiffre, qui s’explique en partie par un manque d’information, pourrait être plus élevé pour les nombreuses aides locales, bien souvent méconnues. Pour en donner un aperçu, la plateforme en ligne Wizbii a établi la liste des régions les plus généreuses en matière d’aides, rapporte RMC Conso .

Pour réaliser ce classement, Wizbii a utilisé les données issues des recherches effectuées entre le 17 avril 2024 et le 17 avril 2025 sur son moteur de recherche « Wizbii Money ». Il recense non seulement les aides nationales type RSA, distribuées par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), mais aussi un grand nombre d’aides régionales et locales. Parmi elles, on retrouve des aides pour l’achat d'un vélo, pour payer son permis, pour financer ses études ou encore partir en vacances.

1 700 euros d'écart

D’après ces résultats, c’est ainsi l’Île-de-France qui est la région la plus généreuse, avec en moyenne 10 012 euros d’aide par an pour les bénéficiaires. Viennent ensuite les Hauts-de-France, avec 9 428 euros par an en moyenne. Les Hauts-de-France représentent par ailleurs la région où le taux d'éligibilité au RSA est le plus haut. Elle est talonnée dans le classement par la région Centre-Val de Loire, qui propose en moyenne 9 413 euros par an.

À l’inverse, la région où le montant d’aides moyen annuel est le plus bas est la Corse. On parle, en moyenne, de 8 343 euros d’aides par an et par bénéficiaire. Juste avant, on retrouve les Pays de la Loire, avec 8 526 euros par an en moyenne. À noter que les Pays de la Loire est, à l’inverse des Hauts-de-France, l’une des régions où le taux d'éligibilité au RSA est le plus faible, avec la Bretagne.