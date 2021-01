Rôle et condition des personnes âgées : c'est le moment de donner votre avis

« Repenser la place des personnes âgées dans notre société pour leur offrir un avenir plus digne et plus épanouissant », telle est l'ambition du futur projet de loi "Grand âge et autonomie". C'est dans ce contexte, rendu plus prégnant encore par la crise sanitaire, que Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée en charge de l'Autonomie a lancé à la fin du mois de décembre, une vaste consultation citoyenne, dont les conclusions ont pour objectif d'alimenter les travaux du gouvernement. Si vous aussi, vous souhaitez nourrir les échanges autour de la thématique « Comment améliorer la place des personnes âgées dans notre société ? », il vous suffit de quelques clics pour donner votre avis...

Ro?le et condition des personnes a?ge?es - iStock-praetorianphoto

La réforme de la dépendance ; une idée pas vraiment nouvelle, qui peine à être déployée

Nouvelle consultation, comment donner son avis ?

La France compte aujourd'hui 15 millions de séniors (personnes âgées de plus de 60 ans), et ce nombre atteindra 20 millions en 2030. Ce « sénior boom » a, de manière largement anticipée, généré une réponse économique avec, depuis plusieurs décennies maintenant, des stratégies marketing spécifiques dédiées à la silver economy. Mais le vieillissement de la population doit aussi, de manière logique appeler à un questionnement sociétal... Or, si des questions sont effectivement posées, les réponses tardent à venir ! Une grande réforme concernant la dépendance de nos ainés avait en effet déjà été promise, mais abandonnée... par le Président Sarkozy. Le projet repris par Emmanuel Macron à son arrivée, a donné lieu en 2018 à une première grande consultation appelée « Comment mieux prendre soin de nos aînés ? ". Les avis de 415 000 personnes avaient alors été recueillis, donnant naissance à un rapport contenant 175 recommandations, et 10 propositions visant à « refonder la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie ». Mais si quelques mesures - telles que l'implication des jeunes en service civique auprès des séniors, ou des dispositifs de maintien à domicile - ont vu le jour, le projet de loi "Grand âge et autonomie » a, lui, été repoussé. Annoncé initialement pour le début 2019, il se fait toujours attendre. La nouvelle consultation citoyenne devrait alimenter les travaux inhérents à ce projet de loi maintenant promis pour le courant de l'année 2021...Comment rompre l'isolement des personnes âgées ? Que faire pour changer de regard sur la vieillesse ? Comment améliorer les conditions de vie et d'hébergement de nos aînés ? Vous pensez détenir des réponses, ou, tout du moins, des avis... Connectez-vous sur la plateforme Make.org ; spécialement conçue pour collecter des préconisations dans le cadre de consultations citoyennes. La consultation concernant « La place des personnes âgées dans la société » est ouverte à tous, séniors ou non. Vous pouvez - jusqu'au 9 février 2021 - y déposer vos avis sur des sujets aussi variés que la santé, l'habitat, les besoins des séniors en termes d'aménagements urbains, la fin de vie etc... Par contre, il vous faudra être synthétique : votre avis ne devra pas excéder 140 signes !