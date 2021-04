Retraite : vieillir chez soi peut coûter jusqu'à 1 836 € par mois pour les personnes âgées

Le baromètre a été établi en fonction de l'âge mais aussi du niveau de revenu des personnes âgées. (illustration) (Steve Buissinne / Pixabay)

Un baromètre a calculé les différentes dépenses nécessaires aux retraités pour vieillir chez eux, afin d'établir un coût moyen selon trois tranches d'âges mais aussi selon le niveau de vie. Les personnes âgées dépensent ainsi 584 € en moyenne quand elles sont âgées de 65 à 75 ans, et jusqu'à 1 836 € pour les plus de 85 ans quand elles souhaitent rester à domicile.

Grâce à la collecte des tarifs de 25 produits et services de base, le groupement de marques seniors Silver Alliance et le site d'informations Retraite.com ont réussi à définir le coût du « bien vieillir » à domicile. Les résultats ont été classés selon trois tranches d'âge et selon trois niveaux de revenus, rapporte Le Parisien.

Certaines dépenses pas prises en compte

Pour mener cette étude, plus de 250 devis ont été demandés dans des secteurs aussi divers que les soins dentaires, optiques, auditifs, les aménagements du logement, le coût de la mutuelle ou encore l'aide à domicile. « Nous avons intégré dans nos calculs la durée d'amortissement de chaque produit et de son besoin, en fonction de chaque tranche d'âge », explique Ludovic Herschlikovitz, fondateur de Retraite.com.

Seules les dépenses concernant le logement, qu'il s'agisse du loyer, de l'eau, de l'électricité ou de l'alimentation, ne sont pas prises en compte dans ce baromètre. « Ces frais varient énormément d'une personne à l'autre, selon son habitation et sa domiciliation, autant de critères que nous ne pouvions comptabiliser objectivement », précise Benjamin Zimmer, directeur délégué de Silver Alliance.

« Vivre chez soi reste plus économique »

Résultat : le coût moyen du « bien vieillir » à domicile est de 584 € mensuels en moyenne pour les retraités âgés de 65 à 75 ans, de 740 € pour les 75-85 ans et de 1 836 € pour les plus de 85 ans. « Vieillir à domicile a logiquement un coût croissant avec l'âge pour veiller sur sa santé et compenser sa perte d'autonomie », analyse Ludovic Herschlikovitz.

En réduisant ces dépenses au minimum, il faut tout de même compter en moyenne 265 € mensuels pour les 65-75 ans. En revanche, les personnes les plus aisées de cette tranche d'âge pourront dépenser jusqu'à 834 € mensuels, soit trois fois plus que les revenus les plus modestes.

Face à ces coûts qui peuvent sembler élever, Ludovic Herschlikovitz tient à relativiser. « Quand l'autonomie le permet, vivre chez soi reste au final plus économique, quel que soit l'âge, que d'aller en maison de retraite, explique-t-il. Et c'est d'autant plus vrai qu'en couple, la plupart de ces coûts sont mutualisés à la maison. »